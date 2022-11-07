https://ria.ru/20221107/diversanty-1829806490.html

Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы

Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы - РИА Новости, 07.11.2022

Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы

Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре, рассказал журналистам взятый в плен в районе Артемовска... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:57

2022-11-07T20:57

2022-11-07T23:26

специальная военная операция на украине

в мире

киев

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя — РИА Новости. Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре, рассказал журналистам взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.По его словам, речь идет о подготовке терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.Мужчина также отметил, что украинские бойцы в Донбассе несут большие потери и морально подавлены.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html

киев

белгородская область

россия

украина

донбасс

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Пленный украинский командир о планировании ВСУ диверсий на территории РФ Киев планировал забросить диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области на технике с опознавательными знаками РФ для ударов по инфраструктуре, рассказал взятый в плен украинский командир 2022-11-07T20:57 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин