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Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/diversanty-1829806490.html
Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы
Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы - РИА Новости, 07.11.2022
Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы
Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре, рассказал журналистам взятый в плен в районе Артемовска... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:57
2022-11-07T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
киев
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя — РИА Новости. Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре, рассказал журналистам взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.По его словам, речь идет о подготовке терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.Мужчина также отметил, что украинские бойцы в Донбассе несут большие потери и морально подавлены.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html
киев
белгородская область
россия
украина
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Пленный украинский командир о планировании ВСУ диверсий на территории РФ
Киев планировал забросить диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области на технике с опознавательными знаками РФ для ударов по инфраструктуре, рассказал взятый в плен украинский командир
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в мире, киев, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Владимир Путин
20:57 07.11.2022 (обновлено: 23:26 07.11.2022)
 
Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы

Пленный солдат ВСУ рассказал о плане Киева забросить диверсантов в три российских региона

Читать ria.ru в
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя — РИА Новости. Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре, рассказал журналистам взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук.
По его словам, речь идет о подготовке терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях.

"Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками", — уточнил пленный.

Мужчина также отметил, что украинские бойцы в Донбассе несут большие потери и морально подавлены.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассВладимир Путин
 
 
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