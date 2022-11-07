19:11 07.11.2022 (обновлено: 19:48 07.11.2022)
ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева
Президиум генсовета ЕР приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева
© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", сообщили в пресс-службе партии.
"Президиум генсовета "Единой России" приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева, — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение приняли на основе заключения партийной комиссии по этике с учетом широкого общественного резонанса и тяжелых последствий трагедии. Также учли заявление самого Мирзоева, который обратился с просьбой о приостановке членства.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.
Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.
По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие вещи. СК проводит проверку на предмет возможного бездействия контролирующих органов.