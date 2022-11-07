https://ria.ru/20221107/deputat-1829780581.html

ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева

ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева - РИА Новости, 07.11.2022

ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева

"Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", сообщили в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:11

2022-11-07T19:11

2022-11-07T19:48

кострома

единая россия

россия

политика

общество

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", сообщили в пресс-службе партии.Уточняется, что решение приняли на основе заключения партийной комиссии по этике с учетом широкого общественного резонанса и тяжелых последствий трагедии. Также учли заявление самого Мирзоева, который обратился с просьбой о приостановке членства. Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие вещи. СК проводит проверку на предмет возможного бездействия контролирующих органов.

https://ria.ru/20221107/pozhar-1829622182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кострома, единая россия, россия, политика, общество, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме, костромская областная дума