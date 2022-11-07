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ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева - РИА Новости, 07.11.2022
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ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева
ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева - РИА Новости, 07.11.2022
ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева
"Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", сообщили в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T19:11
2022-11-07T19:48
кострома
единая россия
россия
политика
общество
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", сообщили в пресс-службе партии.Уточняется, что решение приняли на основе заключения партийной комиссии по этике с учетом широкого общественного резонанса и тяжелых последствий трагедии. Также учли заявление самого Мирзоева, который обратился с просьбой о приостановке членства. Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие вещи. СК проводит проверку на предмет возможного бездействия контролирующих органов.
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кострома, единая россия, россия, политика, общество, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме, костромская областная дума
Кострома, Единая Россия, Россия, Политика, Общество, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме, Костромская областная Дума
19:11 07.11.2022 (обновлено: 19:48 07.11.2022)
 
ЕР приостановила членство владельца сгоревшего в Костроме кафе Мирзоева

Президиум генсовета ЕР приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. "Единая Россия" приостановила членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, которому принадлежит сгоревшее кафе "Полигон", сообщили в пресс-службе партии.

"Президиум генсовета "Единой России" приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева, — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение приняли на основе заключения партийной комиссии по этике с учетом широкого общественного резонанса и тяжелых последствий трагедии. Также учли заявление самого Мирзоева, который обратился с просьбой о приостановке членства.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. По последним данным, погибли 13 посетителей, шестеро пострадали, из здания эвакуировали 250 человек.
Было известно о возбуждении трех уголовных дел — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, о халатности, повлекшей гибель людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последнему делу в качестве подозреваемой задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. Владелец кафе — депутат местной гордумы и член фракции "Единой России" Ихтияр Мирзоев.
По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие вещи. СК проводит проверку на предмет возможного бездействия контролирующих органов.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:11
Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре
 
КостромаЕдиная РоссияРоссияПолитикаОбществоПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в КостромеКостромская областная Дума
 
 
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