https://ria.ru/20221107/braziliya-1829772568.html
Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке
Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке - РИА Новости, 07.11.2022
Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке
Избрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом Бразилии привело к образованию в Латинской Америке фронта государств, поддерживающих Россию и Китай и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T18:43
2022-11-07T18:43
2022-11-07T20:27
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
латинская америка
бразилия
россия
брикс
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825440935_76:406:2994:2048_1920x0_80_0_0_2ee6e403456b78a924615bdb221fc8f3.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Избрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом Бразилии привело к образованию в Латинской Америке фронта государств, поддерживающих Россию и Китай и выступающих против гегемонии США, пишет Javan.Победа левого политика да Силвы над "бразильским Трампом" Болсонару вызвала воодушевление по всему миру, особенно в Южной Америке. Визит же аргентинского лидера Альберто Анхеля Фернандеса сразу после объявления результатов выборов можно счесть приветствием со стороны всех левых политиков Латинской Америки, отмечается в статье."Следует напомнить, что в условиях Латинской Америки под понятием "левый" в политике подразумевается прежде всего тот, кто выступает против гегемонии Соединенных Штатов", — пишет издание.Помимо влияния на политику в Южной и Северной Америке, победа да Силвы важна в противостоянии Запада и Востока, а сотрудничество Бразилии с США никак не повлияет на политику в отношении России и Китая, подчеркивается в статье. Более того, новоизбранный президент будет поддерживать БРИКС и продолжит критиковать Запад за безоговорочную поддержку Украины."Байден вряд ли может считать да Силву союзником в противостоянии России и Китаю, если намерен следовать прежнему курсу конфронтации с двумя великими державами", — говорится в материале.Javan считает, что теперь Штатам следует готовиться к более серьезной критике не только со стороны да Силвы, но и других латиноамериканских лидеров."С высокой долей вероятности можно ожидать, что теперь в Латинской Америке лидерами левого толка <…> будет сформирован единый фронт самых важных государств региона, который окажет заметное влияние на международные отношения", — заключило издание.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, в котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220928/ssha-1820205825.html
https://ria.ru/20221006/bayden-1822001879.html
латинская америка
бразилия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825440935_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_bc7db1695b90b4ab3e8335f846245ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, латинская америка, бразилия, россия, брикс, сша
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Латинская Америка, Бразилия, Россия, БРИКС, США
18:43 07.11.2022 (обновлено: 20:27 07.11.2022)
Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке
Javan: с победой да Силвы в Бразилии Байден получил фронт из российских союзников
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Избрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом Бразилии привело к образованию в Латинской Америке фронта государств, поддерживающих Россию и Китай и выступающих против гегемонии США, пишет Javan
.
Победа левого политика да Силвы над "бразильским Трампом" Болсонару
вызвала воодушевление по всему миру, особенно в Южной Америке
. Визит же аргентинского лидера Альберто Анхеля Фернандеса сразу после объявления результатов выборов можно счесть приветствием со стороны всех левых политиков Латинской Америки, отмечается в статье.
"Следует напомнить, что в условиях Латинской Америки под понятием "левый" в политике подразумевается прежде всего тот, кто выступает против гегемонии Соединенных Штатов", — пишет издание.
Помимо влияния на политику в Южной и Северной Америке
, победа да Силвы важна в противостоянии Запада и Востока, а сотрудничество Бразилии с США никак не повлияет на политику в отношении России и Китая, подчеркивается в статье. Более того, новоизбранный президент будет поддерживать БРИКС
и продолжит критиковать Запад за безоговорочную поддержку Украины
.
"Байден вряд ли может считать да Силву союзником в противостоянии России и Китаю, если намерен следовать прежнему курсу конфронтации с двумя великими державами", — говорится в материале.
Javan считает, что теперь Штатам следует готовиться к более серьезной критике не только со стороны да Силвы, но и других латиноамериканских лидеров.
"С высокой долей вероятности можно ожидать, что теперь в Латинской Америке лидерами левого толка <…> будет сформирован единый фронт самых важных государств региона, который окажет заметное влияние на международные отношения", — заключило издание.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, в котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>