https://ria.ru/20221107/braziliya-1829772568.html

Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке

Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке - РИА Новости, 07.11.2022

Javan: надежды Байдена разобьются о пророссийский фронт в Латинской Америке

Избрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом Бразилии привело к образованию в Латинской Америке фронта государств, поддерживающих Россию и Китай и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T18:43

2022-11-07T18:43

2022-11-07T20:27

в мире

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

латинская америка

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брикс

сша

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Избрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом Бразилии привело к образованию в Латинской Америке фронта государств, поддерживающих Россию и Китай и выступающих против гегемонии США, пишет Javan.Победа левого политика да Силвы над "бразильским Трампом" Болсонару вызвала воодушевление по всему миру, особенно в Южной Америке. Визит же аргентинского лидера Альберто Анхеля Фернандеса сразу после объявления результатов выборов можно счесть приветствием со стороны всех левых политиков Латинской Америки, отмечается в статье."Следует напомнить, что в условиях Латинской Америки под понятием "левый" в политике подразумевается прежде всего тот, кто выступает против гегемонии Соединенных Штатов", — пишет издание.Помимо влияния на политику в Южной и Северной Америке, победа да Силвы важна в противостоянии Запада и Востока, а сотрудничество Бразилии с США никак не повлияет на политику в отношении России и Китая, подчеркивается в статье. Более того, новоизбранный президент будет поддерживать БРИКС и продолжит критиковать Запад за безоговорочную поддержку Украины."Байден вряд ли может считать да Силву союзником в противостоянии России и Китаю, если намерен следовать прежнему курсу конфронтации с двумя великими державами", — говорится в материале.Javan считает, что теперь Штатам следует готовиться к более серьезной критике не только со стороны да Силвы, но и других латиноамериканских лидеров."С высокой долей вероятности можно ожидать, что теперь в Латинской Америке лидерами левого толка <…> будет сформирован единый фронт самых важных государств региона, который окажет заметное влияние на международные отношения", — заключило издание.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, в котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220928/ssha-1820205825.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822001879.html

латинская америка

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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, латинская америка, бразилия, россия, брикс, сша