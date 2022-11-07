https://ria.ru/20221107/blekautu-1829805949.html

В "Укрэнерго" посоветовали готовиться к блэкауту на Украине

В "Укрэнерго" посоветовали готовиться к блэкауту на Украине - РИА Новости, 07.11.2022

В "Укрэнерго" посоветовали готовиться к блэкауту на Украине

Вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов, энергетики делают все, чтобы этого не допустить, заявил глава правления национальной... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:58

2022-11-07T20:58

2022-11-07T20:58

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов, энергетики делают все, чтобы этого не допустить, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Ранее газета New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Романа Ткачука сообщила, что власти Киева начали планировать полную эвакуацию жителей города в случае тотального отключения электричества. Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук не исключил возможности блэкаута в Киеве и Киевской области в случае новых ударов по энергетической инфраструктуре."Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов. Мы – энергетики - будем делать всё, чтобы такого сценария не допустить", - сказал Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221107/baffett-1829779190.html

https://ria.ru/20221107/energetika-1829805042.html

украина

киев

киевская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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