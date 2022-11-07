15:50 07.11.2022 (обновлено: 15:58 07.11.2022)
Главой билайн в Московском регионе назначен Олег Бирюков
© БилайнГлавой билайн в Московском регионе назначен Олег Бирюков
© Билайн
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Директором по Московскому региону ПАО "ВымпелКом" назначен Олег Бирюков, ранее занимавший должность директора по корпоративному бизнесу компании в Восточном регионе, сообщает пресс-служба билайна.
На этой позиции он будет отвечать за ключевые направления бизнеса в Москве и Московской области. В телекоммуникационной отрасли Бирюков работает уже больше 10 лет. За это время он прошел путь от менеджера отдела корпоративных продаж до позиции директора региона.
"Бирюков – наш внутренний кандидат, который долгое время развивал корпоративный бизнес в компании сначала в Воронеже, после в Восточном регионе и проявил себя на этих позициях как успешный и эффективный управленец. Приняв во внимание все успехи, мы решили, что ему пора двигаться дальше, поэтому с 7 ноября он начинает свою работу в столице, где ему предстоит отвечать не только за коммерческие показатели, но и за создание лучших продуктов и услуг для наших клиентов. Искренне желаю ему успехов на ключевой территории для нашего бизнеса", - сообщил генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Александр Торбахов, слова которого приводит пресс-служба.
ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.