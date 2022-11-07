https://ria.ru/20221107/bigaev-1829633695.html

Суд арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова

Суд арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова - РИА Новости, 07.11.2022

Суд арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова

Тверской суд Москвы арестовал Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:39

2022-11-07T12:39

2022-11-07T12:49

происшествия

сергей чемезов

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник."Постановлением от 5 ноября Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - сказала собеседница агентства.Тамерлан Бигаев до 2018 года публиковал заметки на тему шоу-бизнеса в издании "Лайф", а последнее время, по утверждению Telegram-канала Shot, был одним из администраторов Telegram-канала, через который якобы и вымогались деньги у Чемезова.Он стал третьим фигурантом этого громкого дела – как и двум другим, ему вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ). Грозит до 15 лет колонии.О том, что Бигаев фигурирует именно в уголовном деле о вымогательстве у главы "Ростеха", РИА Новости также рассказал Гаджи Алиев - адвокат другого фигуранта, экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Вымогательство, по версии следствия, связано с требованием денег за "блок" в Telegram-канале.Ранее по этому делу тот же Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Романовского и Кирилла Суханова - коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак.Кроме того, в минувший четверг еще один известный журналист Андрей Караулов рассказал о прошедшем у себя дома обыске по заявлению Чемезова, но по статье не о вымогательстве, а о клевете. По утверждению Караулова, в этом деле у него статус свидетеля, фабула ему неизвестна.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief".После ареста Романовского и Суханова другой источник РИА Новости отмечал, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории".

https://ria.ru/20221107/sobchak-1829604799.html

https://ria.ru/20221031/romanovskiy-1828087232.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сергей чемезов