https://ria.ru/20221107/benzin-1829545334.html
Экономист дал прогноз цен на бензин в России
Экономист дал прогноз цен на бензин в России - РИА Новости, 07.11.2022
Экономист дал прогноз цен на бензин в России
Как может повлиять на российский рынок нефтепродуктов введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из РФ и что будет с ценами на бензин в следующем году,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T02:10
2022-11-07T02:10
2022-11-07T10:17
экономика
россия
санкции в отношении россии
бензин
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Как может повлиять на российский рынок нефтепродуктов введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из РФ и что будет с ценами на бензин в следующем году, спрогнозировал в интервью радио Sputnik экономист Алексей Зубец.Россиянам не стоит опасаться, что процессы, происходящие на международном рынке энергоносителей, приведут к резким колебаниям цен на бензин и дизельное топливо внутри страны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.По словам экономиста, введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти может привести к избыточному предложению на внутреннем рынке нефтепродуктов."В связи с эмбарго, которое вводится против России в декабре, на внутреннем рынке возникнет избыток как самой нефти, так и нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы будут пытаться и бензин, и солярку, и мазут продать на внутреннем рынке", – пояснил Зубец.В такой ситуации повышение цен на бензин в России будет происходить только в пределах инфляции, которая в следующем году может составить максимум 7,5%, полагает экономист."Все будет зависеть от инфляции. Если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения. По прогнозам ЦБ, в следующем году у нас инфляция составит до 5-7%, 7,5% – верхний вариант прогноза. Соответственно, бензин будет находиться в пределах этих колебаний", – прогнозирует Зубец.Появление в составе РФ новых регионов не приведет к дефициту топлива и дополнительному росту цен на него, уверен эксперт."Если говорить об объемах, которые потребуются для снабжения новых российских территорий (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), не надо их переоценивать. Новые территории – это максимум шесть с половиной миллионов человек. Это как очень большой город, вроде Санкт-Петербурга. В России достаточно топлива", – заключил Алексей Зубец в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20221103/benzin-1828828666.html
https://ria.ru/20221013/benzin-1823868381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, бензин
Экономика, Россия, Санкции в отношении России, Бензин
02:10 07.11.2022 (обновлено: 10:17 07.11.2022)
Экономист дал прогноз цен на бензин в России
Экономист Зубец предрек подорожание бензина в рамках инфляции из-за потолка цен на нефть
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости.
Как может повлиять на российский рынок нефтепродуктов введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из РФ и что будет с ценами на бензин в следующем году, спрогнозировал
в интервью радио Sputnik экономист Алексей Зубец.
Россиянам не стоит опасаться, что процессы, происходящие на международном рынке энергоносителей, приведут к резким колебаниям цен на бензин и дизельное топливо внутри страны, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.
"Биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в нашей стране механизмами, которые предназначены как раз для того, чтобы не было резких колебаний цен (потребительских, – ред.) на топливо – дизель и бензин разных марок", – отметил он.
По словам экономиста, введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти может привести к избыточному предложению на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"В связи с эмбарго, которое вводится против России в декабре, на внутреннем рынке возникнет избыток как самой нефти, так и нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы будут пытаться и бензин, и солярку, и мазут продать на внутреннем рынке", – пояснил Зубец.
В такой ситуации повышение цен на бензин в России будет происходить только в пределах инфляции, которая в следующем году может составить максимум 7,5%, полагает экономист.
"Все будет зависеть от инфляции. Если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения. По прогнозам ЦБ, в следующем году у нас инфляция составит до 5-7%, 7,5% – верхний вариант прогноза. Соответственно, бензин будет находиться в пределах этих колебаний", – прогнозирует Зубец.
Появление в составе РФ новых регионов не приведет к дефициту топлива и дополнительному росту цен на него, уверен эксперт.
"Если говорить об объемах, которые потребуются для снабжения новых российских территорий (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), не надо их переоценивать. Новые территории – это максимум шесть с половиной миллионов человек. Это как очень большой город, вроде Санкт-Петербурга. В России достаточно топлива", – заключил Алексей Зубец в интервью радио Sputnik.