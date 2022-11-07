https://ria.ru/20221107/belgorod-1829697357.html
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра - РИА Новости, 07.11.2022
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра
Депутаты Белгородского горсовета приняли досрочную отставку главы города Антона Иванова в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:54
2022-11-07T15:54
2022-11-07T15:54
политика
антон иванов
белгород
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828061243_0:63:1920:1143_1920x0_80_0_0_758d9a931514a2910805fe7764ffe146.jpg
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородского горсовета приняли досрочную отставку главы города Антона Иванова в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба мэрии."Горсовет поддержал отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода. Решение было принято сегодня на внеочередной сессии. По Уставу города полномочия главы администрации прекращаются на основании решения Белгородского городского Совета с момента его принятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что исполнять обязанности мэра до назначения на должность победителя конкурса будет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.Депутаты Белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода в декабре 2021 года. О своем уходе с поста мэра Иванов сообщил в конце октября, его решение поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20221106/terrorizm-1829439346.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828061243_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_0dfed9f2b7cdb9b16c730961ac93b464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, антон иванов, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, россия
Политика, Антон Иванов, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Россия
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра
Депутаты горсовета Белгорода поддержали досрочную отставку мэра Иванова