https://ria.ru/20221107/belgorod-1829697357.html

Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра

Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра - РИА Новости, 07.11.2022

Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра

Депутаты Белгородского горсовета приняли досрочную отставку главы города Антона Иванова в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:54

2022-11-07T15:54

2022-11-07T15:54

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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородского горсовета приняли досрочную отставку главы города Антона Иванова в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба мэрии."Горсовет поддержал отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода. Решение было принято сегодня на внеочередной сессии. По Уставу города полномочия главы администрации прекращаются на основании решения Белгородского городского Совета с момента его принятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что исполнять обязанности мэра до назначения на должность победителя конкурса будет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.Депутаты Белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода в декабре 2021 года. О своем уходе с поста мэра Иванов сообщил в конце октября, его решение поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://ria.ru/20221106/terrorizm-1829439346.html

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политика, антон иванов, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, россия