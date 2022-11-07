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Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра - РИА Новости, 07.11.2022
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Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра - РИА Новости, 07.11.2022
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра
Депутаты Белгородского горсовета приняли досрочную отставку главы города Антона Иванова в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:54
2022-11-07T15:54
политика
антон иванов
белгород
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородского горсовета приняли досрочную отставку главы города Антона Иванова в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба мэрии."Горсовет поддержал отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода. Решение было принято сегодня на внеочередной сессии. По Уставу города полномочия главы администрации прекращаются на основании решения Белгородского городского Совета с момента его принятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что исполнять обязанности мэра до назначения на должность победителя конкурса будет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.Депутаты Белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода в декабре 2021 года. О своем уходе с поста мэра Иванов сообщил в конце октября, его решение поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
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политика, антон иванов, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, россия
Политика, Антон Иванов, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Россия
15:54 07.11.2022
 
Депутаты горсовета Белгорода поддержали отставку Иванова с поста мэра

Депутаты горсовета Белгорода поддержали досрочную отставку мэра Иванова

© Фото : страница Антона Иванова во ВКонтактеАнтон Иванов
Антон Иванов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : страница Антона Иванова во ВКонтакте
Антон Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородского горсовета приняли досрочную отставку главы города Антона Иванова в связи с его переходом на другую работу, сообщает пресс-служба мэрии.
"Горсовет поддержал отставку Антона Иванова с поста мэра Белгорода. Решение было принято сегодня на внеочередной сессии. По Уставу города полномочия главы администрации прекращаются на основании решения Белгородского городского Совета с момента его принятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что исполнять обязанности мэра до назначения на должность победителя конкурса будет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.
Депутаты Белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода в декабре 2021 года. О своем уходе с поста мэра Иванов сообщил в конце октября, его решение поддержал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
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