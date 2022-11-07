https://ria.ru/20221107/bayden-1829826436.html

Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына

Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына - РИА Новости, 07.11.2022

Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына

Источник газеты Daily Mail утверждает, что нынешний президент США Джо Байден, находясь ранее на посту вице-президента страны, участвовал в обсуждении сделок по... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:57

2022-11-07T23:57

2022-11-07T23:57

в мире

руди джулиани

дональд трамп

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латинская америка

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федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Источник газеты Daily Mail утверждает, что нынешний президент США Джо Байден, находясь ранее на посту вице-президента страны, участвовал в обсуждении сделок по бизнесу своего сына Хантера в сфере азартных игр в интернете.В частности, по заявлению источника, Джо Байден в 2012 году, будучи вице-президентом, принимал участие в звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом лиц, на котором обсуждался новый проект по азартным играм онлайн в Латинской Америке. Как утверждает источник, Джо Байден принимал активное участие в обсуждениях этих бизнес-идей. Отмечается, что осведомитель сообщил об этом американскому сенату, но для СМИ пожелал остаться неизвестным. Он называет Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына."Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров... очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе", - сказал изданию осведомитель о нынешнем президенте США.Однако один из участников проекта Джефф Купер назвал информацию сфабрикованной и заявил, что никогда не участвовал в разговорах с Джо Байденом.Как отмечает издание, это второй случай за последние пару лет, когда Джо Байдена обвиняют в незаявленном участии в бизнес-проектах. Если обвинения подтвердятся, нынешний президент США может столкнуться с проблемами из-за якобы получения незаявленной прибыли, находясь в должности вице-президента. Однако, как отмечает газета, сейчас нет информации о том, что проект по азартным играм онлайн Ocho Global вообще получал какую-либо прибыль.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823272080.html

https://ria.ru/20221107/bayden-1829518364.html

сша

латинская америка

делавэр

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, латинская америка, делавэр, федеральное бюро расследований сша