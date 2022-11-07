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Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына - РИА Новости, 07.11.2022
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Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына
Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына - РИА Новости, 07.11.2022
Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына
Источник газеты Daily Mail утверждает, что нынешний президент США Джо Байден, находясь ранее на посту вице-президента страны, участвовал в обсуждении сделок по... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:57
2022-11-07T23:57
в мире
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дональд трамп
джо байден
сша
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делавэр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Источник газеты Daily Mail утверждает, что нынешний президент США Джо Байден, находясь ранее на посту вице-президента страны, участвовал в обсуждении сделок по бизнесу своего сына Хантера в сфере азартных игр в интернете.В частности, по заявлению источника, Джо Байден в 2012 году, будучи вице-президентом, принимал участие в звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом лиц, на котором обсуждался новый проект по азартным играм онлайн в Латинской Америке. Как утверждает источник, Джо Байден принимал активное участие в обсуждениях этих бизнес-идей. Отмечается, что осведомитель сообщил об этом американскому сенату, но для СМИ пожелал остаться неизвестным. Он называет Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына."Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров... очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе", - сказал изданию осведомитель о нынешнем президенте США.Однако один из участников проекта Джефф Купер назвал информацию сфабрикованной и заявил, что никогда не участвовал в разговорах с Джо Байденом.Как отмечает издание, это второй случай за последние пару лет, когда Джо Байдена обвиняют в незаявленном участии в бизнес-проектах. Если обвинения подтвердятся, нынешний президент США может столкнуться с проблемами из-за якобы получения незаявленной прибыли, находясь в должности вице-президента. Однако, как отмечает газета, сейчас нет информации о том, что проект по азартным играм онлайн Ocho Global вообще получал какую-либо прибыль.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
https://ria.ru/20221012/bayden-1823272080.html
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латинская америка
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в мире, руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, латинская америка, делавэр, федеральное бюро расследований сша
В мире, Руди Джулиани, Дональд Трамп, Джо Байден, США, Латинская Америка, Делавэр, Федеральное бюро расследований США
23:57 07.11.2022
 
Источник Daily Mail назвал Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына

Daily Mail: Байден на посту вице-президента мог принимать участие в бизнесе сына Хантера

© AP Photo / Nick WassДжо Байден со своим сыном Хантером
Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Nick Wass
Джо Байден со своим сыном Хантером . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Источник газеты Daily Mail утверждает, что нынешний президент США Джо Байден, находясь ранее на посту вице-президента страны, участвовал в обсуждении сделок по бизнесу своего сына Хантера в сфере азартных игр в интернете.
В частности, по заявлению источника, Джо Байден в 2012 году, будучи вице-президентом, принимал участие в звонке с сыном Хантером, его партнерами и еще рядом лиц, на котором обсуждался новый проект по азартным играм онлайн в Латинской Америке. Как утверждает источник, Джо Байден принимал активное участие в обсуждениях этих бизнес-идей. Отмечается, что осведомитель сообщил об этом американскому сенату, но для СМИ пожелал остаться неизвестным. Он называет Байдена "негласным партнером" в бизнесе сына.
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Байден заявил, что горд сыном, которому грозят обвинения
"Он не был пассивным слушателем, он обсуждал это. Если бы мне нужно было его описать, он был как член совета директоров... очевидно, что Джо принимал участие в бизнесе", - сказал изданию осведомитель о нынешнем президенте США.
Однако один из участников проекта Джефф Купер назвал информацию сфабрикованной и заявил, что никогда не участвовал в разговорах с Джо Байденом.
Как отмечает издание, это второй случай за последние пару лет, когда Джо Байдена обвиняют в незаявленном участии в бизнес-проектах. Если обвинения подтвердятся, нынешний президент США может столкнуться с проблемами из-за якобы получения незаявленной прибыли, находясь в должности вице-президента. Однако, как отмечает газета, сейчас нет информации о том, что проект по азартным играм онлайн Ocho Global вообще получал какую-либо прибыль.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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В миреРуди ДжулианиДональд ТрампДжо БайденСШАЛатинская АмерикаДелавэрФедеральное бюро расследований США
 
 
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