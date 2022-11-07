В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства

13:34 07.11.2022 (обновлено: 15:31 07.11.2022)
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Die Welt: день выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Байдена
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. День выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм.
По его мнению, американский лидер может потерять лояльное большинство в обеих палатах и получить на основных постах в законодательном органе сторонников Дональда Трампа из-за всеобщего разочарования политикой Белого дома.
"Почти каждый американец чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов. "Тот, кто проголосовал за Байдена, должен мне деньги за бензин" теперь написано на футболках. Это бьет по настроению во многих местах", — отметил Штурм.
Источник многих проблем кроется в государственном устройстве Соединенных Штатов, предположил обозреватель.
"Американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти. Еще большую тревогу вызывает то, что США де-факто являются однопартийным государством. Большинство в нем настолько конкретное, что обе партии отодвигают агитацию на второй план. Все это снижает желание участвовать в выборах", — пояснил автор публикации.
Американским избирателям надоели заявления Байдена о том, что он ведет "борьбу за душу нации" и стремится "объединить Америку", отметил Штурм.
"Я никогда не был более оптимистичен в отношении будущего Америки, чем сегодня", — повторяет он снова и снова в похожей манере. Это традиционное воспоминание о величии Америки. Эти слова Байдена звучат довольно пусто, и не только в наши дни", — подытожил Штурм.