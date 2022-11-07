https://ria.ru/20221107/bayden-1829651443.html

В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства

В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства - РИА Новости, 07.11.2022

В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства

День выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:34

2022-11-07T13:34

2022-11-07T15:31

в мире

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. День выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм.По его мнению, американский лидер может потерять лояльное большинство в обеих палатах и получить на основных постах в законодательном органе сторонников Дональда Трампа из-за всеобщего разочарования политикой Белого дома. Источник многих проблем кроется в государственном устройстве Соединенных Штатов, предположил обозреватель."Американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти. Еще большую тревогу вызывает то, что США де-факто являются однопартийным государством. Большинство в нем настолько конкретное, что обе партии отодвигают агитацию на второй план. Все это снижает желание участвовать в выборах", — пояснил автор публикации.Американским избирателям надоели заявления Байдена о том, что он ведет "борьбу за душу нации" и стремится "объединить Америку", отметил Штурм.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.

https://ria.ru/20221107/vybory-1829619158.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, дональд трамп, германия, америка, сша, конгресс сша