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В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства - РИА Новости, 07.11.2022
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В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства
В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства - РИА Новости, 07.11.2022
В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства
День выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:34
2022-11-07T15:31
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. День выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм.По его мнению, американский лидер может потерять лояльное большинство в обеих палатах и получить на основных постах в законодательном органе сторонников Дональда Трампа из-за всеобщего разочарования политикой Белого дома. Источник многих проблем кроется в государственном устройстве Соединенных Штатов, предположил обозреватель."Американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти. Еще большую тревогу вызывает то, что США де-факто являются однопартийным государством. Большинство в нем настолько конкретное, что обе партии отодвигают агитацию на второй план. Все это снижает желание участвовать в выборах", — пояснил автор публикации.Американским избирателям надоели заявления Байдена о том, что он ведет "борьбу за душу нации" и стремится "объединить Америку", отметил Штурм.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
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в мире, джо байден, дональд трамп, германия, америка, сша, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Германия, Америка, США, Конгресс США
13:34 07.11.2022 (обновлено: 15:31 07.11.2022)
 
В Германии предрекли Байдену самый мрачный день президентства

Die Welt: день выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. День выборов в конгресс США рискует стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм.
По его мнению, американский лидер может потерять лояльное большинство в обеих палатах и получить на основных постах в законодательном органе сторонников Дональда Трампа из-за всеобщего разочарования политикой Белого дома.

"Почти каждый американец чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов. "Тот, кто проголосовал за Байдена, должен мне деньги за бензин" теперь написано на футболках. Это бьет по настроению во многих местах", — отметил Штурм.

Источник многих проблем кроется в государственном устройстве Соединенных Штатов, предположил обозреватель.
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"Американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти. Еще большую тревогу вызывает то, что США де-факто являются однопартийным государством. Большинство в нем настолько конкретное, что обе партии отодвигают агитацию на второй план. Все это снижает желание участвовать в выборах", — пояснил автор публикации.
Американским избирателям надоели заявления Байдена о том, что он ведет "борьбу за душу нации" и стремится "объединить Америку", отметил Штурм.
"Я никогда не был более оптимистичен в отношении будущего Америки, чем сегодня", — повторяет он снова и снова в похожей манере. Это традиционное воспоминание о величии Америки. Эти слова Байдена звучат довольно пусто, и не только в наши дни", — подытожил Штурм.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
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