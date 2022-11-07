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Байден едва не упал на сцене, увидев "черный" предмет
Байден едва не упал на сцене, увидев "черный" предмет - РИА Новости, 07.11.2022
Байден едва не упал на сцене, увидев "черный" предмет
Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T07:10
2022-11-07T07:10
2022-11-07T10:27
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает британский таблоид Daily Mail.На опубликованном изданием видео запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием американского лидера в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.На кадрах видно, как Байден, активно расхаживая по сцене, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. В определенный момент времени глава государства наступает на какой-то предмет на сцене, после чего едва не теряет равновесие."Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае..." — прокомментировал случившееся президент США, после чего продолжил речь.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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джо байден, в мире, сша, нью-йорк (город)
Джо Байден, В мире, США, Нью-Йорк (город)
07:10 07.11.2022 (обновлено: 10:27 07.11.2022)
Байден едва не упал на сцене, увидев "черный" предмет
Daily Mail: Джо Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает
британский таблоид Daily Mail.
На опубликованном изданием видео запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием американского лидера в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.
На кадрах видно, как Байден, активно расхаживая по сцене, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. В определенный момент времени глава государства наступает на какой-то предмет на сцене, после чего едва не теряет равновесие.
"Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае..." — прокомментировал случившееся президент США, после чего продолжил речь.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.