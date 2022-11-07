https://ria.ru/20221107/bayden-1829557085.html

Байден едва не упал на сцене, увидев "черный" предмет

Байден едва не упал на сцене, увидев "черный" предмет - РИА Новости, 07.11.2022

Байден едва не упал на сцене, увидев "черный" предмет

Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T07:10

2022-11-07T07:10

2022-11-07T10:27

джо байден

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает британский таблоид Daily Mail.На опубликованном изданием видео запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием американского лидера в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.На кадрах видно, как Байден, активно расхаживая по сцене, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. В определенный момент времени глава государства наступает на какой-то предмет на сцене, после чего едва не теряет равновесие."Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае..." — прокомментировал случившееся президент США, после чего продолжил речь.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221106/benzin-1829527468.html

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джо байден, в мире, сша, нью-йорк (город)