https://ria.ru/20221107/banki-1829820663.html

СМИ: Вашингтон призвал банки вести дела с отдельными российскими компаниями

СМИ: Вашингтон призвал банки вести дела с отдельными российскими компаниями - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: Вашингтон призвал банки вести дела с отдельными российскими компаниями

Министерство финансов США и госдепартамент негласно советуют крупнейшим американским банкам не прекращать операции с отдельными "стратегическими" российскими... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-07T22:34

2022-11-07T22:34

2022-11-08T00:58

экономика

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газпром

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Министерство финансов США и госдепартамент негласно советуют крупнейшим американским банкам не прекращать операции с отдельными "стратегическими" российскими предприятиями, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По данным СМИ, среди прочего речь идет о таких финансовых организациях как JPMorgan и Citigroup. Американские власти призывают их продолжать оказывать "базовые услуги", включая денежные переводы и конвертацию в доллары для таких "стратегических" компаний, как "Газпром", "Уралкалий" и "Фосагро".В Белом доме подчеркнули, что не вся российская экономика находится под санкциями из-за конфликта на Украине. Исходя из этого, власти убеждают бизнес продолжать дела с разрешенными секторами "во избежание глобальной экономической катастрофы", говорится в статье.В свою очередь, представители американских банков Citigroup и JPMorgan отказались комментировать РИА Новости эту информацию.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221013/neft-1823564151.html

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экономика, россия, украина, газпром, министерство финансов сша, citigroup, в мире, сша, государственный департамент сша, владимир путин