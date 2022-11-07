https://ria.ru/20221107/avtomobili-1829638790.html
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 62,8 процента
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 62,8 процента - РИА Новости, 07.11.2022
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 62,8 процента
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в октябре снизились на 62,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:52
2022-11-07T12:52
2022-11-07T12:52
экономика
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россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в октябре снизились на 62,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 45,2 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).“Октябрь 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 62,8%, или на 76 481 штуку по сравнению с октябрем 2021 года, продажи составили 45 228 автомобилей”, - отмечается в сообщении.При этом за 10 месяцев 2022 года продажи упали на 60,8%, до 502,5 тысячи единиц.Ежемесячные данные АЕБ не включают информацию о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus. Также с мая 2022 года они не включают данные о продажах Chery, напомнили в ассоциации.
https://ria.ru/20221106/avtomobilist-1829483162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России упали на 62,8 процента
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в октябре упали на 62,8 процента
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в октябре снизились на 62,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 45,2 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
“Октябрь 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 62,8%, или на 76 481 штуку по сравнению с октябрем 2021 года, продажи составили 45 228 автомобилей”, - отмечается в сообщении.
При этом за 10 месяцев 2022 года продажи упали на 60,8%, до 502,5 тысячи единиц.
Ежемесячные данные АЕБ не включают информацию о продажах BMW
и Mercedes-Benz Rus. Также с мая 2022 года они не включают данные о продажах Chery, напомнили в ассоциации.