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Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики - РИА Новости, 07.11.2022
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Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики
Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики - РИА Новости, 07.11.2022
Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря изучить проблемы, возникшие у волонтеров при сборе и утилизации отходов в арктической зоне РФ, внести при... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:43
2022-11-07T11:44
общество
владимир путин
россия
арктика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря изучить проблемы, возникшие у волонтеров при сборе и утилизации отходов в арктической зоне РФ, внести при необходимости изменения в законодательство и представить предложения финансированию их работы.В сентябре во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, территории которых входят в Арктическую зону РФ, и с привлечением автономной некоммерческой организации "Чистая Арктика" проанализировать проблемы, возникшие при осуществлении волонтерами деятельности по сбору, накоплению, транспортированию и утилизации отходов... в том числе в водоохранных зонах, и при необходимости представить предложения о внесении изменений в законодательство для решения этих проблем", - говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.Также поручено представить предложения по осуществлению волонтерами автономной некоммерческой организации "Чистая Арктика" деятельности, направленной на охрану окружающей среды, на территориях, входящих в Арктическую зону России, а также по обеспечению финансирования этой деятельности.
https://ria.ru/20221030/arktika-1827888533.html
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общество, владимир путин, россия, арктика
Общество, Владимир Путин, Россия, Арктика
11:43 07.11.2022 (обновлено: 11:44 07.11.2022)
 
Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики

Президент Путин поручил изучить проблемы волонтеров при сборе отходов в Арктики

© Фото : общественная организация "Зеленая Арктика"Волонтеры на острове Вилькицкого в Карском море
Волонтеры на острове Вилькицкого в Карском море - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : общественная организация "Зеленая Арктика"
Волонтеры на острове Вилькицкого в Карском море. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря изучить проблемы, возникшие у волонтеров при сборе и утилизации отходов в арктической зоне РФ, внести при необходимости изменения в законодательство и представить предложения финансированию их работы.
В сентябре во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время.
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"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, территории которых входят в Арктическую зону РФ, и с привлечением автономной некоммерческой организации "Чистая Арктика" проанализировать проблемы, возникшие при осуществлении волонтерами деятельности по сбору, накоплению, транспортированию и утилизации отходов... в том числе в водоохранных зонах, и при необходимости представить предложения о внесении изменений в законодательство для решения этих проблем", - говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.
Также поручено представить предложения по осуществлению волонтерами автономной некоммерческой организации "Чистая Арктика" деятельности, направленной на охрану окружающей среды, на территориях, входящих в Арктическую зону России, а также по обеспечению финансирования этой деятельности.
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