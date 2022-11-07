https://ria.ru/20221107/arktika-1829611269.html

Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики

Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики - РИА Новости, 07.11.2022

Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря изучить проблемы, возникшие у волонтеров при сборе и утилизации отходов в арктической зоне РФ, внести при... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:43

2022-11-07T11:43

2022-11-07T11:44

общество

владимир путин

россия

арктика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря изучить проблемы, возникшие у волонтеров при сборе и утилизации отходов в арктической зоне РФ, внести при необходимости изменения в законодательство и представить предложения финансированию их работы.В сентябре во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, территории которых входят в Арктическую зону РФ, и с привлечением автономной некоммерческой организации "Чистая Арктика" проанализировать проблемы, возникшие при осуществлении волонтерами деятельности по сбору, накоплению, транспортированию и утилизации отходов... в том числе в водоохранных зонах, и при необходимости представить предложения о внесении изменений в законодательство для решения этих проблем", - говорится в перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.Также поручено представить предложения по осуществлению волонтерами автономной некоммерческой организации "Чистая Арктика" деятельности, направленной на охрану окружающей среды, на территориях, входящих в Арктическую зону России, а также по обеспечению финансирования этой деятельности.

https://ria.ru/20221030/arktika-1827888533.html

https://ria.ru/20210828/metallolom-1747353536.html

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, арктика