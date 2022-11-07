16:52 07.11.2022 (обновлено: 16:53 07.11.2022)
Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина*
Суд продлил до конца ноября арест бывшему московскому депутату Илье Яшину*
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему московскому депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 ноября", - сказали в пресс-службе.
Яшину* вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Расследование по делу завершено, сообщал СК 1 ноября.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента