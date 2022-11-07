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Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина* - РИА Новости, 07.11.2022
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Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина*
Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина* - РИА Новости, 07.11.2022
Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему московскому депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:52
2022-11-07T16:53
происшествия
илья яшин
москва
буча
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему московскому депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 ноября", - сказали в пресс-службе.Яшину* вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Расследование по делу завершено, сообщал СК 1 ноября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221101/yashin-1828359094.html
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происшествия, илья яшин, москва, буча, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Происшествия, Илья Яшин, Москва, Буча, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
16:52 07.11.2022 (обновлено: 16:53 07.11.2022)
 
Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина*

Суд продлил до конца ноября арест бывшему московскому депутату Илье Яшину*

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему московскому депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 ноября", - сказали в пресс-службе.
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:05
СК завершил расследование дела против Яшина* о фейках про армию
Яшину* вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Расследование по делу завершено, сообщал СК 1 ноября.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:43
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков о спецоперации
 
ПроисшествияИлья ЯшинМоскваБучаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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