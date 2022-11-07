https://ria.ru/20221107/arest-1829722784.html

Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина*

Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина* - РИА Новости, 07.11.2022

Суд продлил до конца ноября арест Ильи Яшина*

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему московскому депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:52

2022-11-07T16:52

2022-11-07T16:53

происшествия

илья яшин

москва

буча

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему московскому депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 ноября", - сказали в пресс-службе.Яшину* вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Расследование по делу завершено, сообщал СК 1 ноября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221101/yashin-1828359094.html

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москва

буча

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, илья яшин, москва, буча, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф