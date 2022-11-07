https://ria.ru/20221107/aes-1829569717.html

МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС

МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС - РИА Новости, 07.11.2022

МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС

Сообщения об аварии, якобы произошедшей на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области, не соответствуют действительности, сообщает в понедельник... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:19

2022-11-07T09:19

2022-11-07T09:19

происшествия

свердловская область

белоярская аэс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Сообщения об аварии, якобы произошедшей на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области, не соответствуют действительности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее в СМИ появилась информация о том, что вечером в воскресенье на Белоярской АЭС якобы произошел пожар в машинном зале одного из реакторов."Главное управление МЧС России по Свердловской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Все пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Сообщений о каких-либо происшествиях на БАЭС не поступало", - говорится в сообщении.В пресс-службе предприятия также подчеркнули, что АЭС работает в штатном режиме, отклонений от нормальных условий эксплуатации нет.

https://ria.ru/20221106/pozhar-1829427340.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область, белоярская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)