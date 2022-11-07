https://ria.ru/20221107/4g-1829682295.html

Активисты помогут арктическим селам Якутии собрать голоса за подключение 4G

Активисты помогут арктическим селам Якутии собрать голоса за подключение 4G - РИА Новости, 07.11.2022

Активисты помогут арктическим селам Якутии собрать голоса за подключение 4G

Активисты в Якутии помогут арктическим селам собрать голоса за подключение 4G, а сами жители населенных пунктов с одобрения Минцифры РФ проголосуют на сходе... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:11

2022-11-07T15:11

2022-11-07T15:11

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

единая россия

нерюнгринский район

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ЯКУТСК, 7 ноя – РИА Новости. Активисты в Якутии помогут арктическим селам собрать голоса за подключение 4G, а сами жители населенных пунктов с одобрения Минцифры РФ проголосуют на сходе населения, сообщила РИА Новости депутат Госсобрания (Ил Тумэн) республики Елена Голомарева.Ранее парламентарий рассказала агентству о том, что жители некоторых якутских сел в Арктике из-за отсутствия интернета не смогли принять участие в онлайн-голосовании Минцифры РФ за подключение малых населенных пунктов в 4G. Минцифры РФ предоставит им возможность в упрощенном порядке участвовать в голосовании за 4G в малых селах.По словам Голомаревой, в понедельник состоялась встреча руководства Мининноваций Якутии с представителями общественной организации "Якутская Арктика", Центра поддержки арктических улусов, а также приемной партии "Единая Россия"."Сегодня наша задача – привлечь неравнодушных граждан к голосованию Минцифры РФ на портале "Госуслуг". Активисты готовы помочь в голосовании. Сегодня срок голосования продлили до 26 ноября. Итоги будут подведены в декабре. Мы надеемся на жителей городов, районов, где есть хорошая связь. На их активность в голосовании за своих земляков, друзей, коллег", - отметила она.Как пояснила депутат, на сходах населения в арктических селах соберут подписи, протоколы будут направлены на электронный адрес Минцифры РФ."Поселков, у которых слабая связь по республике, за 160. Уже сегодня активисты проголосовали за подключение к 4G сел Бестях, Андрюшкино, Нижнеянск, Кыстатыам и так далее", - добавила она.В свою очередь, как отметили в региональном правительстве, предварительно в голосовании приняли участие почти 10,5 тысячи якутян. Больше всех голосов набрали села Белькачи Усть-Майского района, Большой Хатыми Нерюнгринского района и село Тенкя Сунтарского района. Арктических сел среди лидеров голосования пока нет.

https://ria.ru/20221103/yakutiya-1828876868.html

https://ria.ru/20221102/yakutsk-1828673973.html

республика саха (якутия)

нерюнгринский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), единая россия, нерюнгринский район