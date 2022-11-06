https://ria.ru/20221106/zelenskiy-1829513108.html

Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского

Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского - РИА Новости, 06.11.2022

Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского

Президент США Джо Байден избавится от украинского лидера Владимира Зеленского, когда перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима, заявил... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:57

2022-11-06T18:57

2022-11-06T18:57

политика

джо байден

владимир зеленский

сша

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден избавится от украинского лидера Владимира Зеленского, когда перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима, заявил французский политик Флориан Филиппо.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Москвой.Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20221106/zelenskaya-1829500355.html

сша

россия

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, владимир зеленский, сша, россия, владимир путин, украина