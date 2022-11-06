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Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского - РИА Новости, 06.11.2022
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Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского
Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского - РИА Новости, 06.11.2022
Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского
Президент США Джо Байден избавится от украинского лидера Владимира Зеленского, когда перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима, заявил... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:57
2022-11-06T18:57
политика
джо байден
владимир зеленский
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден избавится от украинского лидера Владимира Зеленского, когда перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима, заявил французский политик Флориан Филиппо.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Москвой.Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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политика, джо байден, владимир зеленский, сша, россия, владимир путин, украина
Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, Россия, Владимир Путин, Украина
18:57 06.11.2022
 
Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о планах Байдена убрать президента Украины Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден избавится от украинского лидера Владимира Зеленского, когда перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима, заявил французский политик Флориан Филиппо.

"Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!" — написал он в Twitter.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Москвой.
Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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