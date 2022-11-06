https://ria.ru/20221106/zelenskaya-1829500355.html

"Фашистка". Американцев возмутило заявление жены Зеленского

"Фашистка". Американцев возмутило заявление жены Зеленского - РИА Новости, 06.11.2022

"Фашистка". Американцев возмутило заявление жены Зеленского

Пользователи Twitter из США резко раскритиковали жену президента Украины Елену Зеленскую, назвавшую план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T17:19

2022-11-06T17:19

2022-11-06T17:23

политика

елена зеленская

илон маск

украина

россия

сша

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко раскритиковали жену президента Украины Елену Зеленскую, назвавшую план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта "случайной ошибкой"."Украина не хочет мира", — отметил один из участников дискуссии."Срочная новость: фашисты боятся, что их перестанут поддерживать", — написали в комментариях."Удивительно, что призыв к прекращению конфликта рассматривается как нежелательная ошибка!" — заметил George George."Во время веб-саммита Зеленская сказала, что надеется, что призыв Илона Маска к миру между Украиной и Россией "был случайной ошибкой". Другими словами, она умоляла слушателей дать вооруженному противостоянию шанс", — написал Max.В начале октября американский предприниматель написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения полуострова и нейтральный статус Украины. Его предложение вызвало волну критики в Киеве.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя план Маска, назвал его констатацией реальности и напомнил, что на востоке Украины испокон веков жили носители русской культуры и русского языка.

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829487985.html

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россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, елена зеленская, илон маск, украина, россия, сша