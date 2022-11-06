17:19 06.11.2022 (обновлено: 17:23 06.11.2022)
"Фашистка". Американцев возмутило заявление жены Зеленского
Пользователи Twitter из США назвали жену Зеленского фашисткой за разжигание конфликта
© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский и его жена Елена. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко раскритиковали жену президента Украины Елену Зеленскую, назвавшую план американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта "случайной ошибкой".
"Украина не хочет мира", — отметил один из участников дискуссии.
"Срочная новость: фашисты боятся, что их перестанут поддерживать", — написали в комментариях.
"Дать шанс мирному соглашению — это такой ужасный поступок со стороны Илона", — сыронизировал Richard.
"Удивительно, что призыв к прекращению конфликта рассматривается как нежелательная ошибка!" — заметил George George.
"Во время веб-саммита Зеленская сказала, что надеется, что призыв Илона Маска к миру между Украиной и Россией "был случайной ошибкой". Другими словами, она умоляла слушателей дать вооруженному противостоянию шанс", — написал Max.
В начале октября американский предприниматель написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения полуострова и нейтральный статус Украины. Его предложение вызвало волну критики в Киеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя план Маска, назвал его констатацией реальности и напомнил, что на востоке Украины испокон веков жили носители русской культуры и русского языка.