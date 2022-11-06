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Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи - РИА Новости, 06.11.2022
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Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи
Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи - РИА Новости, 06.11.2022
Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи
Снежные заряды в Москве ожидаются после полуночи и продолжатся до 6 утра, на дорогах появится корка льда, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T13:06
2022-11-06T13:06
погода
москва
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снежные заряды в Москве ожидаются после полуночи и продолжатся до 6 утра, на дорогах появится корка льда, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, утром пересёк западные границы России и сейчас находится в 350 километрах от Москвы. Вдоль линии раздела воздушных масс наблюдается широкая, до 150-200 километров, полоса фронтальных дождевых облаков. По мере продвижения вглубь Русской равнины из-за холодной поверхности воздух будет остывать, а значит, осадки станут переходить в смешанную фазу."В Подмосковье мокрый снег начнется с 21 часа в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 3 часа ночи, и продолжатся до 6 утра. В результате осадков и околонулевой температуры на дорогах столичного региона и соседних областей появится корка льда толщиной 0,5-2 миллиметра. Автомобилистам во избежание ДТП просьба быть осторожными", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что в дневные часы будет дан старт мощному потеплению на всю неделю, благодаря чему лед растает.
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погода, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье)
13:06 06.11.2022
 
Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи

Синоптик Тишковец: в Москве после полуночи и до шести утра ожидаются снежные заряды

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снежные заряды в Москве ожидаются после полуночи и продолжатся до 6 утра, на дорогах появится корка льда, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, утром пересёк западные границы России и сейчас находится в 350 километрах от Москвы. Вдоль линии раздела воздушных масс наблюдается широкая, до 150-200 километров, полоса фронтальных дождевых облаков. По мере продвижения вглубь Русской равнины из-за холодной поверхности воздух будет остывать, а значит, осадки станут переходить в смешанную фазу.
Подмосковье мокрый снег начнется с 21 часа в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 3 часа ночи, и продолжатся до 6 утра. В результате осадков и околонулевой температуры на дорогах столичного региона и соседних областей появится корка льда толщиной 0,5-2 миллиметра. Автомобилистам во избежание ДТП просьба быть осторожными", - рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что в дневные часы будет дан старт мощному потеплению на всю неделю, благодаря чему лед растает.
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