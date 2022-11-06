https://ria.ru/20221106/zaryady-1829465345.html

Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи

Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи - РИА Новости, 06.11.2022

Москвичам пообещали снежные заряды после полуночи

Снежные заряды в Москве ожидаются после полуночи и продолжатся до 6 утра, на дорогах появится корка льда, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T13:06

2022-11-06T13:06

2022-11-06T13:06

погода

москва

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Снежные заряды в Москве ожидаются после полуночи и продолжатся до 6 утра, на дорогах появится корка льда, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, утром пересёк западные границы России и сейчас находится в 350 километрах от Москвы. Вдоль линии раздела воздушных масс наблюдается широкая, до 150-200 километров, полоса фронтальных дождевых облаков. По мере продвижения вглубь Русской равнины из-за холодной поверхности воздух будет остывать, а значит, осадки станут переходить в смешанную фазу."В Подмосковье мокрый снег начнется с 21 часа в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 3 часа ночи, и продолжатся до 6 утра. В результате осадков и околонулевой температуры на дорогах столичного региона и соседних областей появится корка льда толщиной 0,5-2 миллиметра. Автомобилистам во избежание ДТП просьба быть осторожными", - рассказал Тишковец.Метеоролог добавил, что в дневные часы будет дан старт мощному потеплению на всю неделю, благодаря чему лед растает.

https://ria.ru/20221102/noyabr-1828671727.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье)