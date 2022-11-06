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Эксперт рассказал, как на Западе обсуждают применение ядерного оружия - РИА Новости, 06.11.2022
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Эксперт рассказал, как на Западе обсуждают применение ядерного оружия
Эксперт рассказал, как на Западе обсуждают применение ядерного оружия - РИА Новости, 06.11.2022
Эксперт рассказал, как на Западе обсуждают применение ядерного оружия
В США и странах НАТО есть политики, которые спекулируют темой применения ядерного оружия, однако есть и те, кто ответственно подходит к этому вопросу, сказал в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T11:01
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политика
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В США и странах НАТО есть политики, которые спекулируют темой применения ядерного оружия, однако есть и те, кто ответственно подходит к этому вопросу, сказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов."Мне кажется, что там (в США и на Западе) есть разновекторные попытки. С одной стороны, я вижу, что некоторые руководители США стараются достаточно ответственно отнестись к вопросам практической ядерной политики, стараются не вводить ядерный фактор на сцену. Но я вижу и другие настроения и в США, и у некоторых их натовских союзников, которые с таким задором, а иногда с отвратительной наглостью спекулируют ядерными вопросами", - сказал эксперт.По его словам, "если страны в этом вопросе не сумасшедшие, то они будут воздерживаться от апелляции к применению ядерного оружия, если только не будет поставлено под угрозу их выживание и, собственно говоря, существование этих государств".Он отметил, что это касается, как Москвы, так и Вашингтона, которые за прошедшие с Карибского кризиса 60 лет, стали "опытнее и мудрее"."Я не думаю, что в Вашингтоне есть сумасшедшие, но все-таки не готов был бы комментировать здесь за Вашингтон. Что касается Москвы, я могу уверенно сказать, что есть полнейшая ответственность и понимание роли ядерного оружия", - сказал политолог.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html
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Влада Копылова
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политика, пир-центр, сша, нато
Политика, ПИР-центр, США, НАТО
11:01 06.11.2022 (обновлено: 11:10 06.11.2022)
 
Эксперт рассказал, как на Западе обсуждают применение ядерного оружия

Эксперт Орлов: на Западе есть и спекулирующие ядерной темой, и осознающие ответственность

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В США и странах НАТО есть политики, которые спекулируют темой применения ядерного оружия, однако есть и те, кто ответственно подходит к этому вопросу, сказал в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.
"Мне кажется, что там (в США и на Западе) есть разновекторные попытки. С одной стороны, я вижу, что некоторые руководители США стараются достаточно ответственно отнестись к вопросам практической ядерной политики, стараются не вводить ядерный фактор на сцену. Но я вижу и другие настроения и в США, и у некоторых их натовских союзников, которые с таким задором, а иногда с отвратительной наглостью спекулируют ядерными вопросами", - сказал эксперт.
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По его словам, "если страны в этом вопросе не сумасшедшие, то они будут воздерживаться от апелляции к применению ядерного оружия, если только не будет поставлено под угрозу их выживание и, собственно говоря, существование этих государств".
Он отметил, что это касается, как Москвы, так и Вашингтона, которые за прошедшие с Карибского кризиса 60 лет, стали "опытнее и мудрее".
"Я не думаю, что в Вашингтоне есть сумасшедшие, но все-таки не готов был бы комментировать здесь за Вашингтон. Что касается Москвы, я могу уверенно сказать, что есть полнейшая ответственность и понимание роли ядерного оружия", - сказал политолог.
Читайте полный текст интервью >>>
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