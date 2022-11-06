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На митинге в Кишиневе задержали 65 человек - РИА Новости, 06.11.2022
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На митинге в Кишиневе задержали 65 человек
На митинге в Кишиневе задержали 65 человек - РИА Новости, 06.11.2022
На митинге в Кишиневе задержали 65 человек
На митинге оппозиции в Кишиневе задержали 65 человек, сообщил главный инспекторат полиции МВД Молдавии. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T21:12
2022-11-06T21:38
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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. На митинге оппозиции в Кишиневе задержали 65 человек, сообщил главный инспекторат полиции МВД Молдавии.Там уточнили, что зафиксировали несколько провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, речь идет о попытках прорвать кордон полиции."Задержаны для установления личности 65 человек, четверо несовершеннолетних. Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности", — отмечается в сообщении инспектората.В полиции также сообщили, что в акции протеста приняли участие 1,7 тысячи человек. Ранее организаторы манифестации называли цифру 50 тысяч.Очередная массовая акция протеста сторонников партии "Шор" прошла в Кишиневе сегодня. Люди собрались на бульваре Стефана Великого между зданиями парламента и администрацией президента и пытались направиться к центральной площади, однако полицейские заблокировали им путь. В итоге митинг прошел прямо перед полицейским кордоном. Завершился он принятием резолюции, в которой манифестанты потребовали отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы, обвинив их в провоцировании экономического кризиса в стране.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, кишинев, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Кишинев, Молдавия, Россия
21:12 06.11.2022 (обновлено: 21:38 06.11.2022)
 
На митинге в Кишиневе задержали 65 человек

Полиция сообщила о задержании 65 человек на митинге оппозиции в Кишиневе

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПротестная акция в Кишиневе
Протестная акция в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Протестная акция в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. На митинге оппозиции в Кишиневе задержали 65 человек, сообщил главный инспекторат полиции МВД Молдавии.
Там уточнили, что зафиксировали несколько провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, речь идет о попытках прорвать кордон полиции.
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Шор обвинил власти Молдавии в неспособности реагировать на вызовы
"Задержаны для установления личности 65 человек, четверо несовершеннолетних. Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности", — отмечается в сообщении инспектората.
В полиции также сообщили, что в акции протеста приняли участие 1,7 тысячи человек. Ранее организаторы манифестации называли цифру 50 тысяч.
Очередная массовая акция протеста сторонников партии "Шор" прошла в Кишиневе сегодня. Люди собрались на бульваре Стефана Великого между зданиями парламента и администрацией президента и пытались направиться к центральной площади, однако полицейские заблокировали им путь. В итоге митинг прошел прямо перед полицейским кордоном. Завершился он принятием резолюции, в которой манифестанты потребовали отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы, обвинив их в провоцировании экономического кризиса в стране.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Полиция Молдавии доставила в участки 30 протестующих
 
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