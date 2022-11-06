https://ria.ru/20221106/zaderzhanie-1829530700.html

На митинге в Кишиневе задержали 65 человек

На митинге в Кишиневе задержали 65 человек - РИА Новости, 06.11.2022

На митинге в Кишиневе задержали 65 человек

На митинге оппозиции в Кишиневе задержали 65 человек, сообщил главный инспекторат полиции МВД Молдавии. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T21:12

2022-11-06T21:12

2022-11-06T21:38

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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. На митинге оппозиции в Кишиневе задержали 65 человек, сообщил главный инспекторат полиции МВД Молдавии.Там уточнили, что зафиксировали несколько провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, речь идет о попытках прорвать кордон полиции."Задержаны для установления личности 65 человек, четверо несовершеннолетних. Выявлены лица, подстрекавшие к беспорядкам и создающие угрозу общественной безопасности", — отмечается в сообщении инспектората.В полиции также сообщили, что в акции протеста приняли участие 1,7 тысячи человек. Ранее организаторы манифестации называли цифру 50 тысяч.Очередная массовая акция протеста сторонников партии "Шор" прошла в Кишиневе сегодня. Люди собрались на бульваре Стефана Великого между зданиями парламента и администрацией президента и пытались направиться к центральной площади, однако полицейские заблокировали им путь. В итоге митинг прошел прямо перед полицейским кордоном. Завершился он принятием резолюции, в которой манифестанты потребовали отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы, обвинив их в провоцировании экономического кризиса в стране.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывает беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829502996.html

https://ria.ru/20221106/moldaviya-1829485102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, майя санду, наталья гаврилица, кишинев, молдавия, россия