https://ria.ru/20221106/vzryv-1829539061.html

Одесские власти объяснили взрыв в городе уничтожением якорной мины

Одесские власти объяснили взрыв в городе уничтожением якорной мины - РИА Новости, 06.11.2022

Одесские власти объяснили взрыв в городе уничтожением якорной мины

Взрыв, прогремевший в воскресенье в Одессе, произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города, угроза ликвидирована,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T22:38

2022-11-06T22:38

2022-11-06T23:05

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в воскресенье в Одессе, произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города, угроза ликвидирована, сообщает оперативное командование "Юг".Издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрыве, прогремевшем в Одессе."Вследствие штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был произведен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована", - говорится в официальном сообщении командования, опубликованном в официальном Telegram-канале властей Одессы.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина