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Одесские власти объяснили взрыв в городе уничтожением якорной мины
Одесские власти объяснили взрыв в городе уничтожением якорной мины - РИА Новости, 06.11.2022
Одесские власти объяснили взрыв в городе уничтожением якорной мины
Взрыв, прогремевший в воскресенье в Одессе, произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города, угроза ликвидирована,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:38
2022-11-06T22:38
2022-11-06T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в воскресенье в Одессе, произошел в результате подрыва саперами якорной мины, прибившейся к одному из пляжей города, угроза ликвидирована, сообщает оперативное командование "Юг".Издание "Страна.ua" ранее сообщало о взрыве, прогремевшем в Одессе."Вследствие штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был произведен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована", - говорится в официальном сообщении командования, опубликованном в официальном Telegram-канале властей Одессы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
22:38 06.11.2022 (обновлено: 23:05 06.11.2022)
Одесские власти объяснили взрыв в городе уничтожением якорной мины
Власти Одессы объяснили прогремевший в городе взрыв подрывом якорной мины саперами