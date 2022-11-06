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Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.11.2022
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Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека
Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.11.2022
Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека
Четыре человека получили травмы после взрыва неустановленного устройства у кафе в городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСКР. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:55
2022-11-06T08:55
забайкальский край
происшествия
шилка
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ЧИТА, 6 ноя - РИА Новости. Четыре человека получили травмы после взрыва неустановленного устройства у кафе в городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСКР."По версии следствия, вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи совместно с полицией и Росгвардией задержали подозреваемого. В его доме проведен обыск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
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забайкальский край, происшествия, шилка
Забайкальский край, Происшествия, Шилка
08:55 06.11.2022
 
Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека

Из-за взрыва у кафе в городе Шилка в Забайкальском крае пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧИТА, 6 ноя - РИА Новости. Четыре человека получили травмы после взрыва неустановленного устройства у кафе в городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСКР.
"По версии следствия, вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи совместно с полицией и Росгвардией задержали подозреваемого. В его доме проведен обыск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
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Забайкальский крайПроисшествияШилка
 
 
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