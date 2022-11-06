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Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека

Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.11.2022

Из-за взрыва у кафе в Забайкалье пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы после взрыва неустановленного устройства у кафе в городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСКР. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:55

2022-11-06T08:55

2022-11-06T08:55

забайкальский край

происшествия

шилка

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ЧИТА, 6 ноя - РИА Новости. Четыре человека получили травмы после взрыва неустановленного устройства у кафе в городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУСКР."По версии следствия, вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи совместно с полицией и Росгвардией задержали подозреваемого. В его доме проведен обыск. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

https://ria.ru/20221106/pozhar-1829433797.html

забайкальский край

шилка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

забайкальский край, происшествия, шилка