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Эксперт рассказала, на какую выплату влияют банковские вклады

Эксперт рассказала, на какую выплату влияют банковские вклады - РИА Новости, 06.11.2022

Эксперт рассказала, на какую выплату влияют банковские вклады

Банковские вклады не влияют на большинство соцвыплат, они учитываются только при назначении отдельных мер поддержки, связанных с низкими доходами граждан,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:27

2022-11-06T15:27

2022-11-06T18:18

людмила иванова-швец

торгово-промышленная палата рф

рэу имени г. в. плеханова

семья

социальные выплаты

субсидии

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Банковские вклады не влияют на большинство соцвыплат, они учитываются только при назначении отдельных мер поддержки, связанных с низкими доходами граждан, сообщила РИА Новости доцент кафедры ТПП России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя сообщения в СМИ о том, что банковские клиенты с крупными вкладами якобы могут лишиться соцвыплат или субсидий.Эксперт уточнила, что все выплаты пенсионерам, а также выплаты, связанные со статусом ветерана, инвалида, больничные, выплаты по рождению ребенка, оплата отпуска по уходу за ребенком и большой ряд других мер поддержки никоим образом не зависят от собственных накоплений гражданина. Доход от банковских вкладов влияет только на одну категорию выплат — выплат на детей, которые назначаются семьям как малообеспеченным."Банковские вклады не влияют на абсолютное большинство соцвыплат. Ведь большинство мер поддержки связаны с определенными жизненными ситуациями. Например, пособие по рождению ребенка — с рождением ребенка, пособие по безработице — с потерей работы. Все такие выплаты не зависят от банковских вкладов гражданина и доходов по ним. Они связаны с определенной жизненной ситуацией и зависят только от нее", — подчеркнула эксперт.При этом есть ряд выплат, которые назначаются в связи с тем, что доход семьи ниже прожиточного минимума, — это выплаты на детей от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет. "Только при назначении таких выплат проводится комплексная оценка нуждаемости — в том числе оценивается и доход от банковских вкладов. Если семья обращается за помощью в связи с низкими доходами, то для назначения такой помощи оцениваются доходы и имущество семьи, в том числе доходы от вкладов", — подчеркнула эксперт.Она напомнила, что такая адресная помощь семьям с связи с низким доходом была введена сравнительно недавно. "Первые пособия, адресованные именно семьям с низкими доходами, появились в 2020 году. То есть такой вид помощи — в связи с низким доходом — сравнительно новый для нас. Раньше семья могла получить помощь, если что-то произошло: родитель потерял работу, кто-то из членов семьи получил инвалидность. Но ведь бывают ситуации, когда семья не справляется с тем, чтобы обеспечить себя на необходимом уровне, даже если родители работают. Как раз для таких случаев и нужны эти адресные пособия семьям с низким доходом", — добавила эксперт.

https://ria.ru/20221027/vyplaty-1827367018.html

https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

людмила иванова-швец, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, семья, социальные выплаты, субсидии