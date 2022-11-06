10:32 06.11.2022 (обновлено: 11:42 06.11.2022)
В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине
Автор 19fortyfive Дэвис назвал переговоры единственным методом завершить кризис на Украине
Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы, считает автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис.
Он заявил, что у Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.
По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.
"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, а наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остается урегулирование путем переговоров", — пояснил Дэвис.
"Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
5 ноября, 08:00Запад сделал Украину тараном против России