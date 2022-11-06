https://ria.ru/20221106/vykhod-1829448256.html

В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине

В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине - РИА Новости, 06.11.2022

В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине

Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы, считает автор... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:32

2022-11-06T10:32

2022-11-06T11:42

в мире

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россия

украина

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы, считает автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис.Он заявил, что у Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу."Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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https://ria.ru/20221105/ukraina-1829368211.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, киев, россия, украина