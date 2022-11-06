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В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине - РИА Новости, 06.11.2022
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В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине
В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине - РИА Новости, 06.11.2022
В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине
Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы, считает автор... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:32
2022-11-06T11:42
в мире
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы, считает автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис.Он заявил, что у Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу."Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221106/ukraina-1829424636.html
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829368211.html
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в мире, владимир путин, киев, россия, украина
В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина
10:32 06.11.2022 (обновлено: 11:42 06.11.2022)
 
В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине

Автор 19fortyfive Дэвис назвал переговоры единственным методом завершить кризис на Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы, считает автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис.
Он заявил, что у Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP
По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.

"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, а наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остается урегулирование путем переговоров", — пояснил Дэвис.

Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу.
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"Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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