19:16 06.11.2022 (обновлено: 23:03 06.11.2022)
СМИ: американские исследователи обвинили Россию во вмешательстве в выборы
NYT: исследователи в США обвинили Россию в попытках вмешаться в выборы в конгресс 8 ноября
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в стране 8 ноября 2022 года, пишет The New York Times.
"Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины", — говорится в публикации.
По мнению собеседников издания, нынешние информационные операции со стороны России, проводимые в социальных сетях, "значительно меньше" по сравнению с выборами президента США 2016 года, хотя и продолжают влиять на "впечатлительных пользователей".
"Цель, как и прежде, разжигать злость среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов", — пишет газета.
Также указывается, что новой целью российской информационной кампании в США якобы стала американская поддержка Украины, которую Россия пытается ослабить через влияние на население страны на онлайн-платформах.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.