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СМИ: американские исследователи обвинили Россию во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 06.11.2022
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СМИ: американские исследователи обвинили Россию во вмешательстве в выборы
СМИ: американские исследователи обвинили Россию во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 06.11.2022
СМИ: американские исследователи обвинили Россию во вмешательстве в выборы
Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T19:16
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в мире
россия
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в стране 8 ноября 2022 года, пишет The New York Times.По мнению собеседников издания, нынешние информационные операции со стороны России, проводимые в социальных сетях, "значительно меньше" по сравнению с выборами президента США 2016 года, хотя и продолжают влиять на "впечатлительных пользователей"."Цель, как и прежде, разжигать злость среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов", — пишет газета.Также указывается, что новой целью российской информационной кампании в США якобы стала американская поддержка Украины, которую Россия пытается ослабить через влияние на население страны на онлайн-платформах.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20221106/ssha-1829428105.html
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в мире, россия, сша, конгресс сша
В мире, Россия, США, Конгресс США
19:16 06.11.2022 (обновлено: 23:03 06.11.2022)
 
СМИ: американские исследователи обвинили Россию во вмешательстве в выборы

NYT: исследователи в США обвинили Россию в попытках вмешаться в выборы в конгресс 8 ноября

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в стране 8 ноября 2022 года, пишет The New York Times.

"Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины", — говорится в публикации.

По мнению собеседников издания, нынешние информационные операции со стороны России, проводимые в социальных сетях, "значительно меньше" по сравнению с выборами президента США 2016 года, хотя и продолжают влиять на "впечатлительных пользователей".
"Цель, как и прежде, разжигать злость среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов", — пишет газета.
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Также указывается, что новой целью российской информационной кампании в США якобы стала американская поддержка Украины, которую Россия пытается ослабить через влияние на население страны на онлайн-платформах.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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