https://ria.ru/20221106/vybory-1829506312.html
Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс
Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс - РИА Новости, 06.11.2022
Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс
Больше американцев готовы на выборах в палату представителей конгресса США отдать свои голоса за республиканцев, чем за демократов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T18:00
2022-11-06T18:00
2022-11-06T18:00
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Больше американцев готовы на выборах в палату представителей конгресса США отдать свои голоса за республиканцев, чем за демократов, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ABC News совместно с Washington Post.Как показали результаты исследования, если бы выборы проходили непосредственно в день опроса, то 49% респондентов готовы были проголосовать за кандидатов от республиканской партии. За демократов в палате представителей готовы проголосовать 48% американцев.Опрос также показал, что 42% американцев считают, что республиканцы могут лучше справиться со стоящими перед Соединенными Штатами Америки вызовами в ближайшие годы, чем их политические оппоненты. Большую уверенность в способностях демократов выразили 40% респондентов.Опрос проводился с 30 октября по 2 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1005 совершеннолетних американцев, включая 881 зарегистрированного избирателя. Допустимая погрешность результатов составляет 4,0 процентных пункта.
https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html
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в мире, конгресс сша, сша
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Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс
Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой американцев на выборах в конгресс США