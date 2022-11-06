https://ria.ru/20221106/vybory-1829506312.html

Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс

Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс - РИА Новости, 06.11.2022

Опрос: республиканцы пользуются большей поддержкой на выборах в конгресс

Больше американцев готовы на выборах в палату представителей конгресса США отдать свои голоса за республиканцев, чем за демократов, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T18:00

2022-11-06T18:00

2022-11-06T18:00

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Больше американцев готовы на выборах в палату представителей конгресса США отдать свои голоса за республиканцев, чем за демократов, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ABC News совместно с Washington Post.Как показали результаты исследования, если бы выборы проходили непосредственно в день опроса, то 49% респондентов готовы были проголосовать за кандидатов от республиканской партии. За демократов в палате представителей готовы проголосовать 48% американцев.Опрос также показал, что 42% американцев считают, что республиканцы могут лучше справиться со стоящими перед Соединенными Штатами Америки вызовами в ближайшие годы, чем их политические оппоненты. Большую уверенность в способностях демократов выразили 40% респондентов.Опрос проводился с 30 октября по 2 ноября 2022 года. В нем приняли участие 1005 совершеннолетних американцев, включая 881 зарегистрированного избирателя. Допустимая погрешность результатов составляет 4,0 процентных пункта.

https://ria.ru/20221106/faktor-1829503198.html

https://ria.ru/20221103/bayden-1829144109.html

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в мире, конгресс сша, сша