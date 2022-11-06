https://ria.ru/20221106/voyna-1829442775.html

На Западе прислушались к заявлению России о ядерной войне, считает эксперт

На Западе прислушались к заявлению России о ядерной войне, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2022

На Западе прислушались к заявлению России о ядерной войне, считает эксперт

Серьезные люди на Западе прислушались к заявлению Москвы о недопущении ядерной войны, хотя информационная война против России по этому поводу продолжится,... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:27

2022-11-06T09:27

2022-11-06T12:34

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Серьезные люди на Западе прислушались к заявлению Москвы о недопущении ядерной войны, хотя информационная война против России по этому поводу продолжится, заявил в интервью РИА Новости профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвало страны "ядерной пятерки" показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, поощряя провокации с оружием массового уничтожения."Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнеров и для наших международных оппонентов. И в вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются", — прокомментировал Орлов заявление российского ведомства.Он не исключил, что на уровне публичной риторики, газетных статей, выступлений пресс-секретарей они будут продолжать обвинять Россию, потому что, помимо обострения международной обстановки, "идет совершенно четкая информационная война".Эксперт добавил, что дезинформация в отношении России мощнейшая, а ядерная тема очень привлекательна для обывателя, и пояснил: "Очень удобно совместить слово "Россия", слово "ядерная" и еще более попытаться выставить Россию в неприглядном свете"."Но вот серьезные люди на Западе и в военном истеблишменте, руководители дипломатических ведомств — они, думаю, уже обратили внимание на внятность этого заявления, на его недвусмысленность, хотя они этого не скажут. Думаю, что они понимают, что мячик теперь на их стороне", — сказал Орлов.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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