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Французского солдата нашли мертвым в румынском отеле, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
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Французского солдата нашли мертвым в румынском отеле, сообщили СМИ
Французского солдата нашли мертвым в румынском отеле, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
Французского солдата нашли мертвым в румынском отеле, сообщили СМИ
Французский военный был найден мертвым в отеле в Бухаресте в воскресенье, куда французский военный контингент прибыл в рамках миссии НАТО, сообщил телеканал... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:37
2022-11-06T20:37
франция
румыния
бухарест
минобороны франции
нато
себастьян лекорню
в мире
происшествия
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ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Французский военный был найден мертвым в отеле в Бухаресте в воскресенье, куда французский военный контингент прибыл в рамках миссии НАТО, сообщил телеканал TF1.По информации СМИ, вместе с другими французскими военными он заселился в отель в четверг и должен был пробыть там до 3 января. Полиция начала расследование по данному делу.На прошлой неделе глава минобороны Франции Себастьян Лекорню посещал Бухарест, чтобы открыть новую военную базу в городке Чинку в Румынии, где будут базироваться 750 французских солдат для укрепления восточного фланга НАТО.Однако, как писала ранее газета Monde, Франция столкнулась со сложностями при ее обустройстве. Часть военных вынуждена жить под тентами, на базе отсутствует плацдарм и имеются трудности с водоснабжением. Как отмечает издание, сложности возникли также при транспортировке в Румынию военной техники, в частности, танков Leclerc.В Румынии Франция также осуществляет командование операцией НАТО "Орел" (Aigle), которая была запущена вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. На военную базу недалеко от города Констанца на берегу Черного моря были направлены 500 французских военных и 300 бельгийских солдат. Позже к ним присоединились военные из Нидерландов. Также в Румынии развернут французский противоракетный комплекс MAMBA.Как пишет издание, расходы на операцию Aigle к концу года могут достичь 1 миллиарда евро, а создание базы в Кинку обходится Франции в 15 миллионов евро.
https://ria.ru/20221101/pomosch-1828477180.html
https://ria.ru/20221102/nato-1828621834.html
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франция, румыния, бухарест, минобороны франции, нато, себастьян лекорню, в мире, происшествия
Франция, Румыния, Бухарест, Минобороны Франции, НАТО, Себастьян Лекорню, В мире, Происшествия
20:37 06.11.2022
 
Французского солдата нашли мертвым в румынском отеле, сообщили СМИ

TF1: французского солдата нашли мертвым в отеле в Бухаресте, куда прибыл контингент НАТО

© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaМашина скорой помощи, Румыния
Машина скорой помощи, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Машина скорой помощи, Румыния. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Французский военный был найден мертвым в отеле в Бухаресте в воскресенье, куда французский военный контингент прибыл в рамках миссии НАТО, сообщил телеканал TF1.
"По сообщениям местных СМИ, ссылающихся на источники в полиции, горничная обнаружила 41-летнего мужчину с ножницами, воткнутыми в шею, при этом следов проникновения в его комнату не было", - сообщает телеканал.
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По информации СМИ, вместе с другими французскими военными он заселился в отель в четверг и должен был пробыть там до 3 января. Полиция начала расследование по данному делу.
На прошлой неделе глава минобороны Франции Себастьян Лекорню посещал Бухарест, чтобы открыть новую военную базу в городке Чинку в Румынии, где будут базироваться 750 французских солдат для укрепления восточного фланга НАТО.
Однако, как писала ранее газета Monde, Франция столкнулась со сложностями при ее обустройстве. Часть военных вынуждена жить под тентами, на базе отсутствует плацдарм и имеются трудности с водоснабжением. Как отмечает издание, сложности возникли также при транспортировке в Румынию военной техники, в частности, танков Leclerc.
В Румынии Франция также осуществляет командование операцией НАТО "Орел" (Aigle), которая была запущена вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. На военную базу недалеко от города Констанца на берегу Черного моря были направлены 500 французских военных и 300 бельгийских солдат. Позже к ним присоединились военные из Нидерландов. Также в Румынии развернут французский противоракетный комплекс MAMBA.
Как пишет издание, расходы на операцию Aigle к концу года могут достичь 1 миллиарда евро, а создание базы в Кинку обходится Франции в 15 миллионов евро.
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ФранцияРумынияБухарестМинобороны ФранцииНАТОСебастьян ЛекорнюВ миреПроисшествия
 
 
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