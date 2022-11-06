https://ria.ru/20221106/video-1829478686.html

Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении

Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.11.2022

Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении

Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на Авдеевском направлении. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:06

2022-11-06T15:06

2022-11-06T15:38

специальная военная операция на украине

авдеевка

мт-12 "рапира"

вооруженные силы рф

днр

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на Авдеевском направлении.В распоряжении РИА Новости оказалось видео взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 "Рапира".На южной окраине Авдеевки оператор замечает машину с бойцами противника, которая перемещалась между позициями и остановилась возле одного из зданий. Оператор передал координаты на батарею 100 мм орудий МТ-12 "Рапира". После первого пристрелочного выстрела, который лёг мимо, были даны поправки и следующий залп накрыл цель. Это спровоцировало взрыв и сильное задымление, которое хорошо видно на видео.По всей видимости, был уничтожен склад с боекомплектом, который украинские бойцы развозили на машине.

https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html

авдеевка

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Кадры поражения позиций врага на авдеевском направлении Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на авдеевском направлении, в распоряжении РИА Новости оказалось видео взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира». 2022-11-06T15:06 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авдеевка, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, днр