https://ria.ru/20221106/video-1829478686.html
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении
Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на Авдеевском направлении. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:06
2022-11-06T15:06
2022-11-06T15:38
специальная военная операция на украине
авдеевка
мт-12 "рапира"
вооруженные силы рф
днр
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на Авдеевском направлении.В распоряжении РИА Новости оказалось видео взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 "Рапира".На южной окраине Авдеевки оператор замечает машину с бойцами противника, которая перемещалась между позициями и остановилась возле одного из зданий. Оператор передал координаты на батарею 100 мм орудий МТ-12 "Рапира". После первого пристрелочного выстрела, который лёг мимо, были даны поправки и следующий залп накрыл цель. Это спровоцировало взрыв и сильное задымление, которое хорошо видно на видео.По всей видимости, был уничтожен склад с боекомплектом, который украинские бойцы развозили на машине.
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
авдеевка
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры поражения позиций врага на авдеевском направлении
Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на авдеевском направлении, в распоряжении РИА Новости оказалось видео взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира».
2022-11-06T15:06
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, днр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, МТ-12 "Рапира", Вооруженные силы РФ, ДНР
15:06 06.11.2022 (обновлено: 15:38 06.11.2022)
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении
Военные 1-й Славянской бригады показали взаимодействие БПЛА и артиллерии в Авдеевке