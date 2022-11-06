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Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/video-1829478686.html
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении
Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на Авдеевском направлении. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:06
2022-11-06T15:38
специальная военная операция на украине
авдеевка
мт-12 "рапира"
вооруженные силы рф
днр
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на Авдеевском направлении.В распоряжении РИА Новости оказалось видео взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 "Рапира".На южной окраине Авдеевки оператор замечает машину с бойцами противника, которая перемещалась между позициями и остановилась возле одного из зданий. Оператор передал координаты на батарею 100 мм орудий МТ-12 "Рапира". После первого пристрелочного выстрела, который лёг мимо, были даны поправки и следующий залп накрыл цель. Это спровоцировало взрыв и сильное задымление, которое хорошо видно на видео.По всей видимости, был уничтожен склад с боекомплектом, который украинские бойцы развозили на машине.
https://ria.ru/20221106/ges-1829466794.html
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Кадры поражения позиций врага на авдеевском направлении
Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на авдеевском направлении, в распоряжении РИА Новости оказалось видео взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 «Рапира».
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авдеевка, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, днр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, МТ-12 "Рапира", Вооруженные силы РФ, ДНР
15:06 06.11.2022 (обновлено: 15:38 06.11.2022)
 
Опубликовано видео поражения украинских позиций на Авдеевском направлении

Военные 1-й Славянской бригады показали взаимодействие БПЛА и артиллерии в Авдеевке

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады поражают позиции врага на Авдеевском направлении.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео взаимодействия БПЛА и противотанкового орудия МТ-12 "Рапира".
На южной окраине Авдеевки оператор замечает машину с бойцами противника, которая перемещалась между позициями и остановилась возле одного из зданий. Оператор передал координаты на батарею 100 мм орудий МТ-12 "Рапира". После первого пристрелочного выстрела, который лёг мимо, были даны поправки и следующий залп накрыл цель. Это спровоцировало взрыв и сильное задымление, которое хорошо видно на видео.
По всей видимости, был уничтожен склад с боекомплектом, который украинские бойцы развозили на машине.
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаМТ-12 "Рапира"Вооруженные силы РФДНР
 
 
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