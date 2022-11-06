https://ria.ru/20221106/venesuela-1829444544.html
Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование по Венесуэле
Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование по Венесуэле - РИА Новости, 06.11.2022
Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование по Венесуэле
Власти Венесуэлы осудили решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана запросить у Палаты предварительного производства разрешение на... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T09:51
2022-11-06T09:51
2022-11-06T09:51
в мире
фату бенсуда
венесуэла
каракас
аргентина
международный уголовный суд
организация американских государств
оон
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы осудили решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана запросить у Палаты предварительного производства разрешение на возобновление расследования по вопросам преступлений против человечности в данной стране, сообщает министерство иностранных дел Венесуэлы.Ранее прокурор МУС Карим Хан обратился к суду с просьбой разрешить ему возобновить расследование преступлений в Венесуэле. По его словам, проведенных Венесуэлой реформ в этой области недостаточно или они еще не повлияли на ситуацию."Боливарианская Республика Венесуэла отвергает решение, принятое прокурором Международного уголовного суда Каримом Ахмадом Ханом, обратиться в Палату предварительного производства с просьбой дать разрешение для проведения расследования", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД.По словам ведомства, власти Венесуэлы предоставляют обширную информацию относительно того, как правительство расследует предполагаемые преступления против прав человека в стране.МИД Венесуэлы выразил сожаление по поводу того, что Карим Хан "сохраняет явно предвзятый взгляд на ситуацию в Венесуэле", а его запрос основан по большей части на "вторичных источниках, которые не вызывают никакого доверия".В заявлении подчеркивается, что Венесуэла намерена обратиться в Палату предварительного производства, чтобы "отстоять правду", и продолжит сотрудничать с офисом прокурора и МУС.Власти Венесуэлы подписали в 2021 году меморандум о взаимопонимании с Международным уголовным судом ООН, призванный облегчить международное расследование преступлений. В декабре 2020 года офис прокурора МУС, который на тот момент возглавлял Фату Бенсуду, заявил, что после изучения обращения группы стран (Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Парагвая и Перу) имеет "разумные основания полагать", что преступления против человечности совершались в Венесуэле как минимум с 2017 года. При этом прокуроры выразили сожаление в связи с давлением, которое оказывает на МУС секретариат Организации американских государств ОАГ с целью приоритетного рассмотрения венесуэльского дела.
https://ria.ru/20221028/es-1827392922.html
https://ria.ru/20221022/venesuela-1825835431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фату бенсуда, венесуэла, каракас, аргентина, международный уголовный суд, организация американских государств, оон
В мире, Фату Бенсуда, Венесуэла, Каракас, Аргентина, Международный уголовный суд, Организация американских государств, ООН
Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование по Венесуэле
Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование преступлений в Венесуэле
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы осудили решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана запросить у Палаты предварительного производства разрешение на возобновление расследования по вопросам преступлений против человечности в данной стране, сообщает министерство иностранных дел Венесуэлы.
Ранее прокурор МУС Карим Хан обратился к суду с просьбой разрешить ему возобновить расследование преступлений в Венесуэле. По его словам, проведенных Венесуэлой реформ в этой области недостаточно или они еще не повлияли на ситуацию.
"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает решение, принятое прокурором Международного уголовного суда Каримом Ахмадом Ханом, обратиться в Палату предварительного производства с просьбой дать разрешение для проведения расследования", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД.
По словам ведомства, власти Венесуэлы предоставляют обширную информацию относительно того, как правительство расследует предполагаемые преступления против прав человека в стране.
МИД Венесуэлы выразил сожаление по поводу того, что Карим Хан "сохраняет явно предвзятый взгляд на ситуацию в Венесуэле", а его запрос основан по большей части на "вторичных источниках, которые не вызывают никакого доверия".
В заявлении подчеркивается, что Венесуэла намерена обратиться в Палату предварительного производства, чтобы "отстоять правду", и продолжит сотрудничать с офисом прокурора и МУС.
Власти Венесуэлы подписали в 2021 году меморандум о взаимопонимании с Международным уголовным судом ООН
, призванный облегчить международное расследование преступлений. В декабре 2020 года офис прокурора МУС, который на тот момент возглавлял Фату Бенсуду
, заявил, что после изучения обращения группы стран (Аргентины
, Канады
, Колумбии
, Чили
, Парагвая
и Перу
) имеет "разумные основания полагать", что преступления против человечности совершались в Венесуэле как минимум с 2017 года. При этом прокуроры выразили сожаление в связи с давлением, которое оказывает на МУС секретариат Организации американских государств
ОАГ с целью приоритетного рассмотрения венесуэльского дела.