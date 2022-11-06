https://ria.ru/20221106/venesuela-1829444544.html

Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование по Венесуэле

Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование по Венесуэле - РИА Новости, 06.11.2022

Каракас осудил решение прокурора МУС возобновить расследование по Венесуэле

Власти Венесуэлы осудили решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана запросить у Палаты предварительного производства разрешение на... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T09:51

2022-11-06T09:51

2022-11-06T09:51

в мире

фату бенсуда

венесуэла

каракас

аргентина

международный уголовный суд

организация американских государств

оон

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы осудили решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана запросить у Палаты предварительного производства разрешение на возобновление расследования по вопросам преступлений против человечности в данной стране, сообщает министерство иностранных дел Венесуэлы.Ранее прокурор МУС Карим Хан обратился к суду с просьбой разрешить ему возобновить расследование преступлений в Венесуэле. По его словам, проведенных Венесуэлой реформ в этой области недостаточно или они еще не повлияли на ситуацию."Боливарианская Республика Венесуэла отвергает решение, принятое прокурором Международного уголовного суда Каримом Ахмадом Ханом, обратиться в Палату предварительного производства с просьбой дать разрешение для проведения расследования", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД.По словам ведомства, власти Венесуэлы предоставляют обширную информацию относительно того, как правительство расследует предполагаемые преступления против прав человека в стране.МИД Венесуэлы выразил сожаление по поводу того, что Карим Хан "сохраняет явно предвзятый взгляд на ситуацию в Венесуэле", а его запрос основан по большей части на "вторичных источниках, которые не вызывают никакого доверия".В заявлении подчеркивается, что Венесуэла намерена обратиться в Палату предварительного производства, чтобы "отстоять правду", и продолжит сотрудничать с офисом прокурора и МУС.Власти Венесуэлы подписали в 2021 году меморандум о взаимопонимании с Международным уголовным судом ООН, призванный облегчить международное расследование преступлений. В декабре 2020 года офис прокурора МУС, который на тот момент возглавлял Фату Бенсуду, заявил, что после изучения обращения группы стран (Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Парагвая и Перу) имеет "разумные основания полагать", что преступления против человечности совершались в Венесуэле как минимум с 2017 года. При этом прокуроры выразили сожаление в связи с давлением, которое оказывает на МУС секретариат Организации американских государств ОАГ с целью приоритетного рассмотрения венесуэльского дела.

https://ria.ru/20221028/es-1827392922.html

https://ria.ru/20221022/venesuela-1825835431.html

венесуэла

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аргентина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фату бенсуда, венесуэла, каракас, аргентина, международный уголовный суд, организация американских государств, оон