https://ria.ru/20221106/vatikan-1829087881.html

"Замешан даже Ватикан". Куда пропала главная святыня Кремля

"Замешан даже Ватикан". Куда пропала главная святыня Кремля - РИА Новости, 06.11.2022

"Замешан даже Ватикан". Куда пропала главная святыня Кремля

Легендарная библиотека Ивана Грозного — предмет острых научных дискуссий. Одни специалисты выдвигают гипотезы, где следует искать это собрание книг. Другие... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:00

2022-11-06T08:08

религия

иван грозный

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Легендарная библиотека Ивана Грозного — предмет острых научных дискуссий. Одни специалисты выдвигают гипотезы, где следует искать это собрание книг. Другие сомневаются в его существовании. О наиболее известных версиях — в материале РИА Новости.Приданое невестыСтрого говоря, Иван Грозный был лишь последним владельцем Либерии (так еще называют библиотеку). А досталась она ему от бабушки — Софьи Палеолог. Племянницу последнего византийского императора Константина XI выдали замуж за московского князя Ивана III, и в 1472-м она приехала на Русь.Согласно легенде, невеста привезла с собой богатое приданое — восемьдесят подвод с книгами. Однако то, что веками собирали и хранили ее предки, в деревянной Москве могло стать легкой добычей огня. Столица тогда горела часто.Чтобы уберечь фолианты, княжна спрятала их в специально оборудованных подземельях Кремля. В народе поговаривали, что именно для этого из Италии пригласили знаменитого архитектора Аристотеля Фиорованти.После смерти Софьи Палеолог ее сын, князь Василий III, решил перевести византийские тексты. Пригласил писателя и богослова Максима Грека.Об этом упоминает одно из "Сказаний" о святом: "Отверзе царские сокровища древних великих князей прародителей своих и обрете в некоторых палатах бесчисленное множество греческих книг, словенским же людям отнюдь неразумны".Собрание по наследству перешло Ивану IV, который время от времени пополнял его разными новинками. Однако о дальнейшей судьбе библиотеки ничего не известно.Рассказ пономаряНайти ее пытались и первые Романовы — Михаил Федорович и Алексей Михайлович, и даже Ватикан. Как свидетельствуют архивы Святого Престола, в 1601-м священник Петр Аркудий и литовский дипломат Лев Сапега получили задание отыскать книги. Однако они вернулись ни с чем.В 1724-м по указу Петра I сенат провел официальное расследование. Поводом послужили показания пономаря московской церкви Иоанна Предтечи Конона Осипова.Ссылаясь на знакомого дьяка, он сообщил: под Кремлем есть тайник — две палаты, до потолка заставленные сундуками."А те палаты за великою укрепою <…> двери железные, поперек чепи в кольца проемные, замки вислые превеликие, печати на проволоке свинцовые, а у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов", — утверждал Осипов.Ныне же, добавил пономарь, тайник засыпан землей. Это решили проверить: копали дважды в пяти местах, однако безрезультатно.В XIX веке версию Осипова вспомнили. В 1822-м профессор Дерптского университета Христофор Дабелов наткнулся в архивах города Пярну на записки протестантского пастора Иоганна Веттермана, которого Грозный якобы пригласил для перевода библиотеки. Тот свидетельствовал: "Книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах".Кроме того, профессор Дабелов обнаружил составленный пастором список произведений античных авторов, которые, как, он считал, могли хранится в Либерии. Позднее этот документ признали подделкой.Тем не менее дирекция Исторического музея по поручению императора Александра III организовала еще два расследования по местам, указанным пономарем Осиповым. Ничего не нашли. В итоге в 1899-м вопрос о царской библиотеке закрыли.Советский диггерВ начале XX века Либерией решил заняться археолог Игнатий Стеллецкий. Он был убежден, что все это время поиски шли в правильном направлении, но надо продвинуться дальше.В 1913-м ему разрешили исследовать подземные коридоры и галереи Московского Кремля. Однако вскоре началась война. Он вернулся к работе двадцать лет спустя — уже при советской власти. И неожиданно ему улыбнулась удача."В результате раскопок обнаружили подземный проход из Угловой Арсенальной башни в Александровский сад вне Кремля и белокаменный ход под Кремлем из Угловой Арсенальной башни через Среднюю Арсенальную башню до Арсенала", — записал он в дневнике.Последний проход упирался в массивную белокаменную кладку. За ней виднелась преграда, она напоминала массивную железную дверь с засовами и небольшим окошком.Казалось, Стеллецкий в шаге от исторической сенсации. Однако когда кладку аккуратно разобрали, комендатура Кремля распорядилась прекратить работы.До конца жизни археолог надеялся на продолжение. "Пусть я и не нашел! Зато указал верную дорогу. Я ли, другой ли — не все ли равно, лишь бы нашли", — писал он. Но раскопки не возобновили.По следам ГрозногоХотя Стеллецкий, судя по всему, максимально приблизился к разгадке тайны, есть и альтернативные гипотезы. Во второй половине XX века предположили: Либерия хранится не в Московском Кремле.Новым местом поисков стал город Александров (Владимирская область). Сюда Иван Грозный перебрался в 1564-м, спасаясь от боярских интриг. В Александровской слободе царь задержался на 17 лет: перевез с собой казну, драгоценные иконы и прочую утварь.Некоторые исследователи полагают, что там была и библиотека. В 2019-м специалисты из Эрмитажа проводили раскопки в Александровском кремле и обнаружили фундамент большой палаты для торжественных церемоний — тронный зал, а также остатки прилегающих к нему помещений.Вполне подходящее место для хранения книг. Однако из грунта извлекли лишь несколько монет и богато украшенную посуду.Неудача постигла археологов и в Вологде. Там была еще одна резиденция Ивана Грозного. В 2017-м с помощью георадаров ученые определили: под Соборной горкой (исторической частью города) есть несколько просторных пустот. Оказалось, это складские помещения. Без книг.Сейчас большинство специалистов считает, что поиски Либерии пора прекратить."Даже если такое собрание существовало, оно, скорее всего, погибло в одном из пожаров. Важно учитывать, насколько часты и разрушительны они были в деревянной Москве XVI-XVII веков", — говорит член координационного совета общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов.А историк, старший научный сотрудник Института славяноведения РИА Борис Морозов вообще считает, что библиотека Ивана Грозного — миф."В XVI веке, — объясняет он, — сформировалась разнообразная книжность: создавались новые памятники, связанные с политической историей Руси. Например, "Казанская история", знаменитый "Домострой". Среди широкой же публики это отразилось в яркой истории о Либерии".А интерес к той эпохе, по его словам, постоянно подкрепляет эту легенду. Действительно, доказательств существования библиотеки нет. Как, впрочем, и опровержений. Поэтому не исключено, что разгадка одной из тайн отечественной истории еще впереди.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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