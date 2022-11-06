https://ria.ru/20221106/ukraina-1829457965.html

В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса

В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса - РИА Новости, 06.11.2022

В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса

Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail признал, что США и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:03

2022-11-06T12:03

2022-11-06T12:38

в мире

владимир путин

европа

россия

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail признал, что США и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса.Он считает, что ЕС и Вашингтон могли предотвратить конфликт до начала боевых действий.Али Риза сетует, что при всей своей культуре, цивилизованности и утонченности европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта, напомнив ей о своем прошлом.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829424636.html

европа

россия

украина

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в мире, владимир путин, европа, россия, украина, нато, евросоюз