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В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса - РИА Новости, 06.11.2022
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В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса
В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса - РИА Новости, 06.11.2022
В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса
Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail признал, что США и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:03
2022-11-06T12:38
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail признал, что США и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса.Он считает, что ЕС и Вашингтон могли предотвратить конфликт до начала боевых действий.Али Риза сетует, что при всей своей культуре, цивилизованности и утонченности европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта, напомнив ей о своем прошлом.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, владимир путин, европа, россия, украина, нато, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Европа, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз
12:03 06.11.2022 (обновлено: 12:38 06.11.2022)
 
В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса

Британский королевский адвокат Али Риза признал вину Запада в начале украинского конфликта

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail признал, что США и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса.
Он считает, что ЕС и Вашингтон могли предотвратить конфликт до начала боевых действий.

"Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности Москвы", — утверждает автор.

Али Риза сетует, что при всей своей культуре, цивилизованности и утонченности европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.
Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта, напомнив ей о своем прошлом.

"Дважды в прошлом веке Европа ввергала человечество в мировые войны, в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа", — подытожил Али Риза.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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