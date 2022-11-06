12:03 06.11.2022 (обновлено: 12:38 06.11.2022)
В Британии признали вину Европы и США в развязывании украинского кризиса
Британский королевский адвокат Али Риза признал вину Запада в начале украинского конфликта
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail признал, что США и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса.
"Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности Москвы", — утверждает автор.
Али Риза сетует, что при всей своей культуре, цивилизованности и утонченности европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.
Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта, напомнив ей о своем прошлом.
"Дважды в прошлом веке Европа ввергала человечество в мировые войны, в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа", — подытожил Али Риза.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.