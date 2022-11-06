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Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/ukraina-1829447624.html
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших - РИА Новости, 06.11.2022
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших
Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:27
2022-11-06T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в ЛНР.Он пояснил, что, по украинскому законодательству, государство за гибель военнослужащего должно выплатить его семье 15 миллионов гривен. "И то это будет не рядовой солдат, а капитан, майор, которого случайно убили. Такие взрослые дядьки не бегают по полям с автоматом в болоте, они где-то сидят за 50 километров на 22-й линии обороны. Семья простого солдата — вряд ли. Ну, может, какую-то компенсацию и получат, например, две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли", — считает он.Россия с 24 февраля проводит военную на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829402111.html
киев
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Военнопленный о сокрытии информации по погибшим Киевом
Киев скрывает информацию о погибших и попавших в плен солдатах, чтоб не выплачивать компенсации семьям, рассказал оказавшийся в плену ЛНР украинский военнослужащий. "Даже если ты официально похоронен, с трупом, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие и денег на всех просто не хватит", - рассказал украинский солдат.
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в мире, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика
10:27 06.11.2022 (обновлено: 21:53 06.11.2022)
 
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших

Пленный украинский военный Барлян рассказал, что Киев скрывает данные о погибших солдатах

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в ЛНР.
"Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию. Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший. Даже если ты официально похоронен, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие, и денег на всех просто не хватит", — сказал военный.
Он пояснил, что, по украинскому законодательству, государство за гибель военнослужащего должно выплатить его семье 15 миллионов гривен.
"И то это будет не рядовой солдат, а капитан, майор, которого случайно убили. Такие взрослые дядьки не бегают по полям с автоматом в болоте, они где-то сидят за 50 километров на 22-й линии обороны. Семья простого солдата — вряд ли. Ну, может, какую-то компенсацию и получат, например, две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли", — считает он.
Россия с 24 февраля проводит военную на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЛуганская Народная Республика
 
 
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