https://ria.ru/20221106/ukraina-1829447624.html

Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших

Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших - РИА Новости, 06.11.2022

Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших

Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T10:27

2022-11-06T10:27

2022-11-06T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

киев

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в ЛНР.Он пояснил, что, по украинскому законодательству, государство за гибель военнослужащего должно выплатить его семье 15 миллионов гривен. "И то это будет не рядовой солдат, а капитан, майор, которого случайно убили. Такие взрослые дядьки не бегают по полям с автоматом в болоте, они где-то сидят за 50 километров на 22-й линии обороны. Семья простого солдата — вряд ли. Ну, может, какую-то компенсацию и получат, например, две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли", — считает он.Россия с 24 февраля проводит военную на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829402111.html

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Военнопленный о сокрытии информации по погибшим Киевом Киев скрывает информацию о погибших и попавших в плен солдатах, чтоб не выплачивать компенсации семьям, рассказал оказавшийся в плену ЛНР украинский военнослужащий. "Даже если ты официально похоронен, с трупом, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие и денег на всех просто не хватит", - рассказал украинский солдат. 2022-11-06T10:27 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, луганская народная республика