https://ria.ru/20221106/ukraina-1829447624.html
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших - РИА Новости, 06.11.2022
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших
Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T10:27
2022-11-06T10:27
2022-11-06T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
киев
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829449829_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e2d7d477d3f730789235691d7612d5b.jpg
ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в ЛНР.Он пояснил, что, по украинскому законодательству, государство за гибель военнослужащего должно выплатить его семье 15 миллионов гривен. "И то это будет не рядовой солдат, а капитан, майор, которого случайно убили. Такие взрослые дядьки не бегают по полям с автоматом в болоте, они где-то сидят за 50 километров на 22-й линии обороны. Семья простого солдата — вряд ли. Ну, может, какую-то компенсацию и получат, например, две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли", — считает он.Россия с 24 февраля проводит военную на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829402111.html
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829449829_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f693dd8f6e0b3d5c765d0165c04658ac.jpg
Военнопленный о сокрытии информации по погибшим Киевом
Киев скрывает информацию о погибших и попавших в плен солдатах, чтоб не выплачивать компенсации семьям, рассказал оказавшийся в плену ЛНР украинский военнослужащий. "Даже если ты официально похоронен, с трупом, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие и денег на всех просто не хватит", - рассказал украинский солдат.
2022-11-06T10:27
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Луганская Народная Республика
10:27 06.11.2022 (обновлено: 21:53 06.11.2022)
Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших
Пленный украинский военный Барлян рассказал, что Киев скрывает данные о погибших солдатах
ЛУГАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Украинское командование скрывает информацию о погибших солдатах, чтобы не выплачивать компенсации их семьям, заявил журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который сейчас находится в ЛНР.
"Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию. Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший. Даже если ты официально похоронен, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие, и денег на всех просто не хватит", — сказал военный.
Он пояснил, что, по украинскому законодательству, государство за гибель военнослужащего должно выплатить его семье 15 миллионов гривен.
"И то это будет не рядовой солдат, а капитан, майор, которого случайно убили. Такие взрослые дядьки не бегают по полям с автоматом в болоте, они где-то сидят за 50 километров на 22-й линии обороны. Семья простого солдата — вряд ли. Ну, может, какую-то компенсацию и получат, например, две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли", — считает он.
Россия
с 24 февраля проводит военную на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.