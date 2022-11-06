https://ria.ru/20221106/ukraina-1829424636.html

США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP

США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP - РИА Новости, 06.11.2022

США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией, пишет Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T02:23

2022-11-06T02:23

2022-11-06T03:07

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией, пишет Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.Собеседники газеты уточнили, что американские чиновники не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Их просьбы направлена на то, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на годы.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.Как отметил в конце октября президент Владимир Путин, Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать. По его словам, добрая воля Москвы по диалогу с Киевом известна, никаким изменениям и сомнениям не подлежит.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно. Он добавил, что Москва не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/peregovory-1828198965.html

https://ria.ru/20221105/germaniya-1829378293.html

россия

украина

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в мире, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, сша