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США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP - РИА Новости, 06.11.2022
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США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP
США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP - РИА Новости, 06.11.2022
США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP
Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией, пишет Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T02:23
2022-11-06T03:07
в мире
джо байден
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией, пишет Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.Собеседники газеты уточнили, что американские чиновники не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Их просьбы направлена на то, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на годы.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.Как отметил в конце октября президент Владимир Путин, Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать. По его словам, добрая воля Москвы по диалогу с Киевом известна, никаким изменениям и сомнениям не подлежит.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно. Он добавил, что Москва не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/peregovory-1828198965.html
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в мире, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, сша
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США
02:23 06.11.2022 (обновлено: 03:07 06.11.2022)
 
США призвали Украину показать открытость к переговорам с Россией, пишет WP

WP: Вашингтон в частном порядке просит Киев показать открытость к переговорам с Москвой

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Россией, пишет Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Собеседники газеты уточнили, что американские чиновники не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Их просьбы направлена на то, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на годы.

"Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти", — говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
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В США призвали Белый дом начать подготовку к переговорам с Россией
Как отметил в конце октября президент Владимир Путин, Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать. По его словам, добрая воля Москвы по диалогу с Киевом известна, никаким изменениям и сомнениям не подлежит.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно. Он добавил, что Москва не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.
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