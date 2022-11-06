https://ria.ru/20221106/ugroza-1829475480.html

Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России

Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России - РИА Новости, 06.11.2022

Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России

Опасности текущего времени грозят России гибелью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T14:34

2022-11-06T14:34

2022-11-06T17:17

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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БАЛАШИХА, 6 ноя — РИА Новости. Опасности текущего времени грозят России гибелью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани", — сказал он после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Белоруссию, и Россию, добавил он.На освящении храма, посвященного равноапостольному князю Владимиру, присутствовали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Ему же в марте 2022 года в праздник Торжества православия патриарх Кирилл передал для этого храма старинный список Августовской чудотворной иконы Божией Матери, которая явилась русским солдатам во время Первой мировой войны, в 1914 году — перед Варшавско-Ивангородской операцией на территории современной Польши.Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016-го, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года.Здание храма, способного вместить свыше 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня: нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.

https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html

https://ria.ru/20221103/putin-1828938349.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия