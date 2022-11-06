Рейтинг@Mail.ru
США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций - РИА Новости, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221106/turkmeniya-1829524573.html
США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций
США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций - РИА Новости, 06.11.2022
США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций
США работают с правительством Туркмении, чтобы туркменские бизнес и предприятия как можно меньше страдали от санкций против России, заявил в воскресенье на... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T20:16
2022-11-06T20:17
россия
сша
туркмения
в мире
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829524418_0:147:960:687_1920x0_80_0_0_feda7ce9927092a7092a591b85066483.jpg
АШХАБАД, 6 ноя — РИА Новости. США работают с правительством Туркмении, чтобы туркменские бизнес и предприятия как можно меньше страдали от санкций против России, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.Отвечая на вопрос, не пострадает ли экономика Туркмении от санкций против РФ, Лу отметил, что "санкции США, международный санкционный режим направлен на определенные вещи в российской экономике и не направлен на народы Центральной Азии".По его мнению, "риски для туркменской экономики очень маленькие, поскольку у Ашхабада нет большого сотрудничества с Россией в области обороны и большого бизнеса с российскими олигархами"."Одна часть, сложностей, которые, я думаю, могут быть связаны с санкционным режимом, это банковские операции через Россию", - сказал Лу.Вместе с тем, он подчеркнул, что когда существуют риски, это же создает и возможности. В качестве примера он привел крупные банки Казахстана."Самые большие банки в Казахстане сейчас проданы их российскими владельцами казахским владельцам. "Альфа банк" и "Сбербанк" в Казахстане теперь являются казахскими банками", - отметил Лу."Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами Туркменистана для того, чтобы оказать содействие в получении большей пользы от санкционного режима", - добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221026/gaz-1826977737.html
https://ria.ru/20220915/gaz-1817122746.html
https://ria.ru/20221105/posol-1829303781.html
россия
сша
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829524418_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_cad7e7256f47411b8bc7c0d2ec6b676f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, туркмения, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Россия, США, Туркмения, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
20:16 06.11.2022 (обновлено: 20:17 06.11.2022)
 
США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций

Госдеп заявил о намерении помогать Туркмении в получении выгод от санкций против России

© Фото : Atavatan TürkmenistanПомощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в Ашхабаде, Туркменистан
Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в Ашхабаде, Туркменистан - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Atavatan Türkmenistan
Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в Ашхабаде, Туркменистан
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 6 ноя — РИА Новости. США работают с правительством Туркмении, чтобы туркменские бизнес и предприятия как можно меньше страдали от санкций против России, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.
Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 16:42
В Туркмении заявили о хороших перспективах поставок газа в Европу
Отвечая на вопрос, не пострадает ли экономика Туркмении от санкций против РФ, Лу отметил, что "санкции США, международный санкционный режим направлен на определенные вещи в российской экономике и не направлен на народы Центральной Азии".
"И мы работаем с правительством Туркменистана для того, чтобы бизнес и предприятия Туркменистана как можно меньше ощутили на себе эффект от этого санкционного режима", - подчеркнул дипломат.
По его мнению, "риски для туркменской экономики очень маленькие, поскольку у Ашхабада нет большого сотрудничества с Россией в области обороны и большого бизнеса с российскими олигархами".
"Одна часть, сложностей, которые, я думаю, могут быть связаны с санкционным режимом, это банковские операции через Россию", - сказал Лу.
Вместе с тем, он подчеркнул, что когда существуют риски, это же создает и возможности. В качестве примера он привел крупные банки Казахстана.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 21:01
Китай поддержал строительство четвертой линии газопровода Туркмения – КНР
"Самые большие банки в Казахстане сейчас проданы их российскими владельцами казахским владельцам. "Альфа банк" и "Сбербанк" в Казахстане теперь являются казахскими банками", - отметил Лу.
"Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами Туркменистана для того, чтобы оказать содействие в получении большей пользы от санкционного режима", - добавил он.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 02:13
Антонов подчеркнул, что США не смогут "отменить" Россию
 
РоссияСШАТуркменияВ миреЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала