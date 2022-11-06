20:16 06.11.2022 (обновлено: 20:17 06.11.2022)
США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций
Госдеп заявил о намерении помогать Туркмении в получении выгод от санкций против России
© Фото : Atavatan TürkmenistanПомощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в Ашхабаде, Туркменистан
Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в Ашхабаде, Туркменистан
АШХАБАД, 6 ноя — РИА Новости. США работают с правительством Туркмении, чтобы туркменские бизнес и предприятия как можно меньше страдали от санкций против России, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.
Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.
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"И мы работаем с правительством Туркменистана для того, чтобы бизнес и предприятия Туркменистана как можно меньше ощутили на себе эффект от этого санкционного режима", - подчеркнул дипломат.
По его мнению, "риски для туркменской экономики очень маленькие, поскольку у Ашхабада нет большого сотрудничества с Россией в области обороны и большого бизнеса с российскими олигархами".
"Одна часть, сложностей, которые, я думаю, могут быть связаны с санкционным режимом, это банковские операции через Россию", - сказал Лу.
Вместе с тем, он подчеркнул, что когда существуют риски, это же создает и возможности. В качестве примера он привел крупные банки Казахстана.
"Самые большие банки в Казахстане сейчас проданы их российскими владельцами казахским владельцам. "Альфа банк" и "Сбербанк" в Казахстане теперь являются казахскими банками", - отметил Лу.
"Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами Туркменистана для того, чтобы оказать содействие в получении большей пользы от санкционного режима", - добавил он.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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