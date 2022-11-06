https://ria.ru/20221106/turkmeniya-1829524573.html

США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций

США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций - РИА Новости, 06.11.2022

США предложили Туркмении помощь в получении выгод от антироссийских санкций

США работают с правительством Туркмении, чтобы туркменские бизнес и предприятия как можно меньше страдали от санкций против России, заявил в воскресенье на... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T20:16

2022-11-06T20:16

2022-11-06T20:17

россия

сша

туркмения

в мире

экономика

санкции в отношении россии

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АШХАБАД, 6 ноя — РИА Новости. США работают с правительством Туркмении, чтобы туркменские бизнес и предприятия как можно меньше страдали от санкций против России, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.Звуковая запись брифинга оказалась в распоряжении корреспондента РИА Новости.Отвечая на вопрос, не пострадает ли экономика Туркмении от санкций против РФ, Лу отметил, что "санкции США, международный санкционный режим направлен на определенные вещи в российской экономике и не направлен на народы Центральной Азии".По его мнению, "риски для туркменской экономики очень маленькие, поскольку у Ашхабада нет большого сотрудничества с Россией в области обороны и большого бизнеса с российскими олигархами"."Одна часть, сложностей, которые, я думаю, могут быть связаны с санкционным режимом, это банковские операции через Россию", - сказал Лу.Вместе с тем, он подчеркнул, что когда существуют риски, это же создает и возможности. В качестве примера он привел крупные банки Казахстана."Самые большие банки в Казахстане сейчас проданы их российскими владельцами казахским владельцам. "Альфа банк" и "Сбербанк" в Казахстане теперь являются казахскими банками", - отметил Лу."Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами Туркменистана для того, чтобы оказать содействие в получении большей пользы от санкционного режима", - добавил он.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221026/gaz-1826977737.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1817122746.html

https://ria.ru/20221105/posol-1829303781.html

россия

сша

туркмения

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россия, сша, туркмения, в мире, экономика, санкции в отношении россии