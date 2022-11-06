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ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию - РИА Новости, 06.11.2022
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ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию
ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию - РИА Новости, 06.11.2022
ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию
Германия потратит около 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T21:48
2022-11-06T21:48
экономика
германия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Германия потратит около 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект предложения.В октябре парламент ФРГ одобрил план по снижению цен на газ и электричество размером в 200 миллиардов евро из особого фонда."Германия выделит 83,3 миллиарда евро, или 42% от основного плана по защите (экономики - ред.), одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство.
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экономика, германия, в мире
Экономика, Германия, В мире
21:48 06.11.2022
 
ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию

Reuters: ФРГ потратит около 83 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и энергию

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Германия потратит около 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект предложения.
В октябре парламент ФРГ одобрил план по снижению цен на газ и электричество размером в 200 миллиардов евро из особого фонда.
"Германия выделит 83,3 миллиарда евро, или 42% от основного плана по защите (экономики - ред.), одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство.
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