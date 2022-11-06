https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html

ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию

ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию - РИА Новости, 06.11.2022

ФРГ потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию

Германия потратит около 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T21:48

2022-11-06T21:48

2022-11-06T21:48

экономика

германия

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Германия потратит около 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект предложения.В октябре парламент ФРГ одобрил план по снижению цен на газ и электричество размером в 200 миллиардов евро из особого фонда."Германия выделит 83,3 миллиарда евро, или 42% от основного плана по защите (экономики - ред.), одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы", - пишет агентство.

https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html

германия

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экономика, германия, в мире