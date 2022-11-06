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СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.11.2022
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СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин
СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.11.2022
СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T15:29
2022-11-06T15:30
сергей нарышкин
лиз трасс
энтони блинкен
европа
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
reddit
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером Британии, госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в воскресенье глава СВР РФ Сергей Нарышкин на телеканале "Россия 1"."У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой", - сообщил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, российские спецслужбы должны сохранять бдительность."Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам", - добавил он.Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221103/soobschenie-1828860674.html
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сергей нарышкин, лиз трасс, энтони блинкен, европа, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), reddit, megaupload, северный поток, северный поток — 2, в мире
Сергей Нарышкин, Лиз Трасс, Энтони Блинкен, Европа, США, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Reddit, Megaupload, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
15:29 06.11.2022 (обновлено: 15:30 06.11.2022)
 
СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин заявил о подтверждении связи СМС Трасс и взрывов на "Северном потоке"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером Британии, госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в воскресенье глава СВР РФ Сергей Нарышкин на телеканале "Россия 1".
"У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой", - сообщил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 09:21
Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после ЧП с "Северными потоками"
По его словам, российские спецслужбы должны сохранять бдительность.
"Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам", - добавил он.
Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:18
Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками"
 
Сергей НарышкинЛиз ТрассЭнтони БлинкенЕвропаСШАРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)RedditMegauploadСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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