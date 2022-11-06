https://ria.ru/20221106/trass-1829482661.html

СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин

СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин - РИА Новости, 06.11.2022

СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин

Служба внешней разведки располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T15:29

2022-11-06T15:29

2022-11-06T15:30

сергей нарышкин

лиз трасс

энтони блинкен

европа

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

reddit

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером Британии, госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в воскресенье глава СВР РФ Сергей Нарышкин на телеканале "Россия 1"."У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой", - сообщил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, российские спецслужбы должны сохранять бдительность."Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам", - добавил он.Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221103/soobschenie-1828860674.html

https://ria.ru/20221101/trass-1828342912.html

европа

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей нарышкин, лиз трасс, энтони блинкен, европа, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), reddit, megaupload, северный поток, северный поток — 2, в мире