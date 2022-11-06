15:29 06.11.2022 (обновлено: 15:30 06.11.2022)
СМС Трасс и взрывы на "Северном потоке" могут быть связаны, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин заявил о подтверждении связи СМС Трасс и взрывов на "Северном потоке"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером Британии, госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил в воскресенье глава СВР РФ Сергей Нарышкин на телеканале "Россия 1".
"У меня есть только косвенные подтверждения, что все это имеет основания под собой", - сообщил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, российские спецслужбы должны сохранять бдительность.
"Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки, нужно продолжать выявлять и предупреждать любые внешние угрозы по отношению к нашему государству и к нашим гражданам", - добавил он.
Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.