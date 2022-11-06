https://ria.ru/20221106/terrorizm-1829439346.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.11.2022

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 ноября в Белгородской области, сообщили власти. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:56

2022-11-06T08:56

2022-11-06T08:56

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 ноября в Белгородской области, сообщили власти."До 21 ноября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221101/kozinka-1828445224.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав гладков, белгородская область, происшествия