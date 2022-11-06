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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.11.2022
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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.11.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 ноября в Белгородской области, сообщили власти. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:56
2022-11-06T08:56
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 ноября в Белгородской области, сообщили власти."До 21 ноября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
08:56 06.11.2022
 
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 ноября

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПожар на нефтебазе в Белгородском районе после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Пожар на нефтебазе в Белгородском районе после обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 ноября в Белгородской области, сообщили власти.
"До 21 ноября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:31Специальная военная операция на Украине
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Вячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
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