https://ria.ru/20221106/terrorizm-1829439346.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.11.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 ноября в Белгородской области, сообщили власти. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:56
2022-11-06T08:56
2022-11-06T08:56
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 21 ноября в Белгородской области, сообщили власти."До 21 ноября на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221101/kozinka-1828445224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, происшествия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 ноября