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Теракт на ЛЭП оставил без света более десяти херсонских населенных пунктов - РИА Новости, 06.11.2022
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Теракт на ЛЭП оставил без света более десяти херсонских населенных пунктов
Теракт на ЛЭП оставил без света более десяти херсонских населенных пунктов - РИА Новости, 06.11.2022
Теракт на ЛЭП оставил без света более десяти херсонских населенных пунктов
В более чем десяти населенных пунктах Херсонской области отключились электричество и водоснабжение из-за теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка,... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:02
2022-11-06T16:56
происшествия
херсонская область
сергей суровикин
владимир сальдо
херсон
днепр (город)
вооруженные силы украины
в мире
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ХЕРСОН, 6 ноя — РИА Новости. В более чем десяти населенных пунктах Херсонской области отключились электричество и водоснабжение из-за теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка, сообщил представитель экстренных служб региона.По его словам, бригада экстренных служб сейчас ликвидирует последствия диверсии. Уточняется также, что один из обесточенных населенных пунктов — областной центр Херсон.Позже администрация региона сообщила, что из-за теракта также временно прекратилась подача воды. Власти пообещали устранить последствия диверсии в ближайшее время и попросили местных жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.Ранее об отключении электричества в городе сообщала компания "Херсоноблэнерго".Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221104/kherson-1829260493.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/spetsoperatsiya-1829473546.html
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происшествия, херсонская область , сергей суровикин, владимир сальдо, херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, в мире
Происшествия, Херсонская область , Сергей Суровикин, Владимир Сальдо, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, В мире
16:02 06.11.2022 (обновлено: 16:56 06.11.2022)
 
Теракт на ЛЭП оставил без света более десяти херсонских населенных пунктов

Теракт на ЛЭП Берислав — Каховка обесточил более десяти населенных пунктов под Херсоном

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
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ХЕРСОН, 6 ноя — РИА Новости. В более чем десяти населенных пунктах Херсонской области отключились электричество и водоснабжение из-за теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка, сообщил представитель экстренных служб региона.

"В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более десяти населенных пунктов области", — уточнил он.

По его словам, бригада экстренных служб сейчас ликвидирует последствия диверсии. Уточняется также, что один из обесточенных населенных пунктов — областной центр Херсон.
Позже администрация региона сообщила, что из-за теракта также временно прекратилась подача воды. Власти пообещали устранить последствия диверсии в ближайшее время и попросили местных жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.
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Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
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