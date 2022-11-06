https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html
На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ
На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ
На борту пассажирского самолета авиакомпании Precision Air, который потерпел крушение в Танзании, находились более 50 человек, сообщает издание Tanzania... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T12:35
2022-11-06T12:35
2022-11-06T12:35
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дар-эс-салам
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На борту пассажирского самолета авиакомпании Precision Air, который потерпел крушение в Танзании, находились более 50 человек, сообщает издание Tanzania Business Insight.Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.Как отмечает издание, речь идет о самолете производства франко-итальянского концерна ATR."На борту самолета ATR 42-500 находилось 53 человека (49 пассажиров)", - говорится в сообщении издания в Twitter. При падении он зашел в воду носом.
https://ria.ru/20221106/samolet-1829455704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, танзания, дар-эс-салам
В мире, Танзания, Дар-эс-Салам
На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ
Tanzania Business Insight: на борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек