https://ria.ru/20221106/tanzaniya-1829462224.html

На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ

На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022

На борту упавшего в Танзании самолета было более 50 человек, сообщили СМИ

На борту пассажирского самолета авиакомпании Precision Air, который потерпел крушение в Танзании, находились более 50 человек, сообщает издание Tanzania... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T12:35

2022-11-06T12:35

2022-11-06T12:35

в мире

танзания

дар-эс-салам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829461386_0:221:799:670_1920x0_80_0_0_aa2fa85af4b9b2e554324bd6b0422e5c.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На борту пассажирского самолета авиакомпании Precision Air, который потерпел крушение в Танзании, находились более 50 человек, сообщает издание Tanzania Business Insight.Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, упал в озеро Виктория, на место происшествия была направлена спасательная команда. Причиной крушения стали плохие погодные условия.Как отмечает издание, речь идет о самолете производства франко-итальянского концерна ATR."На борту самолета ATR 42-500 находилось 53 человека (49 пассажиров)", - говорится в сообщении издания в Twitter. При падении он зашел в воду носом.

https://ria.ru/20221106/samolet-1829455704.html

танзания

дар-эс-салам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, танзания, дар-эс-салам