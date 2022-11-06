22:26 06.11.2022 (обновлено: 22:27 06.11.2022)
Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД
Замглавы МИД Вершинин обсудил в Тегеране вопросы восстановления СВПД
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД, сообщает МИД РФ.
"Пятого-шестого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин "на полях" заседания национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) в Тегеране был принят министром иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хоссейном Амир Абдоллахианом", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, были проведены отдельные консультации с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - добавлено на сайте ведомства.
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Особое внимание, отмечается в сообщении, было уделено задачам восстановления СВПД, достижения устойчивого урегулирования кризисов в Афганистане, Йемене, Сирии и Ливии.
"С обеих сторон отмечалась важность продолжения регулярной координации, подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия", - подчеркнуто на сайте МИД РФ.
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