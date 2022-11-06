https://ria.ru/20221106/svpd-1829537958.html

Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД

Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 06.11.2022

Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T22:26

2022-11-06T22:26

2022-11-06T22:27

сергей вершинин

в мире

россия

тегеран (город)

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

оон

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД, сообщает МИД РФ.Кроме того, были проведены отдельные консультации с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи."Состоялся развернутый обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - добавлено на сайте ведомства.Особое внимание, отмечается в сообщении, было уделено задачам восстановления СВПД, достижения устойчивого урегулирования кризисов в Афганистане, Йемене, Сирии и Ливии."С обеих сторон отмечалась важность продолжения регулярной координации, подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия", - подчеркнуто на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20221025/svpd-1826468667.html

https://ria.ru/20221014/svpd-1824071942.html

россия

тегеран (город)

иран

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сергей вершинин, в мире, россия, тегеран (город), иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон