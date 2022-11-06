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Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 06.11.2022
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Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД
Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 06.11.2022
Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T22:26
2022-11-06T22:27
сергей вершинин
в мире
россия
тегеран (город)
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
оон
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД, сообщает МИД РФ.Кроме того, были проведены отдельные консультации с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи."Состоялся развернутый обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - добавлено на сайте ведомства.Особое внимание, отмечается в сообщении, было уделено задачам восстановления СВПД, достижения устойчивого урегулирования кризисов в Афганистане, Йемене, Сирии и Ливии."С обеих сторон отмечалась важность продолжения регулярной координации, подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия", - подчеркнуто на сайте МИД РФ.
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сергей вершинин, в мире, россия, тегеран (город), иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон
Сергей Вершинин, В мире, Россия, Тегеран (город), Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ООН
22:26 06.11.2022 (обновлено: 22:27 06.11.2022)
 
Замглавы МИД обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД

Замглавы МИД Вершинин обсудил в Тегеране вопросы восстановления СВПД

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в Тегеране ситуацию вокруг СВПД, сообщает МИД РФ.
"Пятого-шестого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин "на полях" заседания национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН (ГДУ) в Тегеране был принят министром иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хоссейном Амир Абдоллахианом", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, были проведены отдельные консультации с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - добавлено на сайте ведомства.
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"С обеих сторон отмечалась важность продолжения регулярной координации, подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия", - подчеркнуто на сайте МИД РФ.
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Сергей ВершининВ миреРоссияТегеран (город)ИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ООН
 
 
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