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Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/svo-1829435266.html
Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска - РИА Новости, 06.11.2022
Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T08:04
2022-11-06T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
донецкая народная республика
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ИВАНГРАД (ДНР), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов, передает корреспондент РИА Новости."Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) уже входим, втягиваемся потихонечку", — рассказал агентству один из членов подразделения.С его слов, войска Киева постоянно бьют по ним из минометов и тяжелой артиллерии. Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.Собеседник агентства отметил, что в стрелковый бой противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке."Все летит — 152-е, 120-е (калибры снарядов и мин). В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", — добавил боец.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.
https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html
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артемовск
киев
украина
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Бои группы "Вагнер" за южный пригород Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов, передает корреспондент РИА Новости. "Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку" - рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артемовск.
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в мире, артемовск, киев, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина, Донецкая Народная Республика
08:04 06.11.2022 (обновлено: 10:53 06.11.2022)
 
Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска Опытное

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ИВАНГРАД (ДНР), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов, передает корреспондент РИА Новости.
"Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) уже входим, втягиваемся потихонечку", — рассказал агентству один из членов подразделения.
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С его слов, войска Киева постоянно бьют по ним из минометов и тяжелой артиллерии. Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.
Собеседник агентства отметил, что в стрелковый бой противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.
"Все летит — 152-е, 120-е (калибры снарядов и мин). В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", — добавил боец.
Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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