https://ria.ru/20221106/svo-1829435266.html

Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска - РИА Новости, 06.11.2022

Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T08:04

2022-11-06T08:04

2022-11-06T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

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ИВАНГРАД (ДНР), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов, передает корреспондент РИА Новости."Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) уже входим, втягиваемся потихонечку", — рассказал агентству один из членов подразделения.С его слов, войска Киева постоянно бьют по ним из минометов и тяжелой артиллерии. Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.Собеседник агентства отметил, что в стрелковый бой противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке."Все летит — 152-е, 120-е (калибры снарядов и мин). В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", — добавил боец.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.

https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

киев

украина

донецкая народная республика

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Бои группы "Вагнер" за южный пригород Артемовска Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, окончательно выбив войска Киева из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов, передает корреспондент РИА Новости. "Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку" - рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артемовск. 2022-11-06T08:04 true PT2M45S

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в мире, артемовск, киев, украина, донецкая народная республика