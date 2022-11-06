https://ria.ru/20221106/svo-1829430395.html
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.11.2022
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении
Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил России уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T05:03
2022-11-06T05:03
2022-11-06T13:00
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноя — РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил России уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир подразделения.Корреспонденты агентства стали свидетелями работы расчетов установок 2А65 "Мста-Б" при выполнении задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинской армии.По словам командира подразделения, ежедневно артиллерийские расчеты ЮВО ведут контрбатарейную борьбу с противником и уничтожают поставленные Украине из-за рубежа образцы оружия и военной техники."На этот раз расчеты артиллерийских орудий "Мста-Б" Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ", — добавил военнослужащий.Как отметил в конце октября председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, наступление ВСУ может обернуться российским контрнаступлением на город Запорожье. Незадолго до этого он уточнял, что попытка прорыва украинских войск может начаться именно на запорожской линии фронта. Рогов подчеркивал, что Киев начал переброску и перегруппировку войск в этом направлении.На сегодня освобождено более 70 процентов Запорожской области. Под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20221105/zaporozhe-1829349040.html
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Работа расчетов артустановок 2А65 "Мста-Б" в Запорожской области
Работа расчетов артустановок 2А65 "Мста-Б" Южного военного округа по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций войск Украины в Запорожской области
2022-11-06T05:03
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, южный военный округ, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Южный военный округ, Россия
05:03 06.11.2022 (обновлено: 13:00 06.11.2022)
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении
Российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноя — РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил России уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир подразделения.
Корреспонденты агентства стали свидетелями работы расчетов установок 2А65 "Мста-Б" при выполнении задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций украинской армии.
"Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника", — рассказал собеседник агентства.
По словам командира подразделения, ежедневно артиллерийские расчеты ЮВО
ведут контрбатарейную борьбу с противником и уничтожают поставленные Украине
из-за рубежа образцы оружия и военной техники.
"На этот раз расчеты артиллерийских орудий "Мста-Б" Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ", — добавил военнослужащий.
Как отметил в конце октября председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, наступление ВСУ может обернуться российским контрнаступлением на город Запорожье. Незадолго до этого он уточнял, что попытка прорыва украинских войск может начаться именно на запорожской линии фронта. Рогов подчеркивал, что Киев начал переброску и перегруппировку войск в этом направлении.
На сегодня освобождено более 70 процентов Запорожской области. Под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.