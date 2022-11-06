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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску - РИА Новости, 06.11.2022
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску
Украинские войска в 1.35 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T04:27
2022-11-06T04:27
2022-11-06T04:28
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 1.35 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, СЦКК, США, Россия, Украина, Происшествия
04:27 06.11.2022 (обновлено: 04:28 06.11.2022)
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску