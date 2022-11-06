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ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску - РИА Новости, 06.11.2022

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

Украинские войска в 1.35 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T04:27

2022-11-06T04:27

2022-11-06T04:28

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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 1.35 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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в мире, алчевск, луганская народная республика, сцкк, сша, россия, украина, происшествия