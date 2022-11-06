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В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья - РИА Новости, 06.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/svo-1829427118.html
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья - РИА Новости, 06.11.2022
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья
Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, попал под обстрел, на месте взрыва возник пожар, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T03:11
2022-11-06T03:14
специальная военная операция на украине
в мире
антон геращенко
запорожье
киев
мвд украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, попал под обстрел, на месте взрыва возник пожар, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух подтвердил, что "совершен ракетный удар по областному центру".
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в мире, антон геращенко, запорожье, киев, мвд украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антон Геращенко, Запорожье, Киев, МВД Украины, Россия, Происшествия
03:11 06.11.2022 (обновлено: 03:14 06.11.2022)
 
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья

Советник главы МВД Украины Геращенко: город Запорожье попал под обстрел, произошел пожар

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, попал под обстрел, на месте взрыва возник пожар, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"Как уточнил секретарь горсовета, на месте взрыва возник пожар. Соответствующие службы уже работают в районе обстрела. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух подтвердил, что "совершен ракетный удар по областному центру".
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22 июня, 17:18Инфографика
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