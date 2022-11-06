https://ria.ru/20221106/svo-1829427118.html
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья - РИА Новости, 06.11.2022
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья
Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, попал под обстрел, на месте взрыва возник пожар, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T03:11
2022-11-06T03:11
2022-11-06T03:14
специальная военная операция на украине
в мире
антон геращенко
запорожье
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мвд украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, попал под обстрел, на месте взрыва возник пожар, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух подтвердил, что "совершен ракетный удар по областному центру".
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в мире, антон геращенко, запорожье, киев, мвд украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антон Геращенко, Запорожье, Киев, МВД Украины, Россия, Происшествия
03:11 06.11.2022 (обновлено: 03:14 06.11.2022)
В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья
Советник главы МВД Украины Геращенко: город Запорожье попал под обстрел, произошел пожар