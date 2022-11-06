https://ria.ru/20221106/svo-1829427118.html

В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья

В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья - РИА Новости, 06.11.2022

В МВД Украины сообщили об обстреле Запорожья

Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, попал под обстрел, на месте взрыва возник пожар, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T03:11

2022-11-06T03:11

2022-11-06T03:14

специальная военная операция на украине

в мире

антон геращенко

запорожье

киев

мвд украины

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Город Запорожье, находящийся под контролем Киева, попал под обстрел, на месте взрыва возник пожар, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух подтвердил, что "совершен ракетный удар по областному центру".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антон геращенко, запорожье, киев, мвд украины, россия, происшествия