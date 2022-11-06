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На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221106/svo-1829419647.html
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ
Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T01:30
2022-11-06T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
черкасская область
полтавская область
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины, сообщает издание "Страна.ua".Согласно прилагаемой карте, тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву участках ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
киев
черкасская область
полтавская область
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, черкасская область, полтавская область, харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Черкасская область, Полтавская область, Харьковская область, Происшествия
01:30 06.11.2022 (обновлено: 01:40 06.11.2022)
 
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ

"Страна.ua": на Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины, сообщает издание "Страна.ua".

"В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу", - говорится в сообщении портала.

Согласно прилагаемой карте, тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву участках ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФЧеркасская областьПолтавская областьХарьковская областьПроисшествия
 
 
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