https://ria.ru/20221106/svo-1829419647.html

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2022

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях, сообщили СМИ

Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T01:30

2022-11-06T01:30

2022-11-06T01:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины, сообщает издание "Страна.ua".Согласно прилагаемой карте, тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву участках ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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