https://ria.ru/20221106/svo-1829416432.html

Российские военные при помощи дрона "Ланцет" поразили американскую гаубицу

Российские военные при помощи дрона "Ланцет" поразили американскую гаубицу - РИА Новости, 06.11.2022

Российские военные при помощи дрона "Ланцет" поразили американскую гаубицу

Кадры объективного контроля за беспилотным/барражирующим боеприпасом "Ланцет", уничтожающим важные военные цели украинских войск на Николаево-Криворожском... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T00:46

2022-11-06T00:46

2022-11-06T04:32

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ХЕРСОН, 6 ноя — РИА Новости. Кадры объективного контроля за беспилотным/барражирующим боеприпасом "Ланцет", уничтожающим важные военные цели украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, появились в распоряжении РИА Новости.На видео представлено поражение американской гаубицы М777, прозванной среди военных "три топора". Снаряды этих орудий, поставляемых Киеву в качестве военной помощи от США, в частности, регулярно попадают в мирные кварталы Донецка. Также в ролике запечатлено уничтожение украинской САУ 2с3 "Акация".На фоне российской специальной военной операции западные союзники продолжают накачивать Киев оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. В пятницу представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Дрон-камикадзе "Ланцет" был разработан российской фирмой ZALA, входящей в концерн "Калашников", и используется как для ударных, так и для разведывательных задач на линии фронта, а также на удалении в тыл противника на 40-70 км. "Ланцет" может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.M777 — буксируемая гаубица калибром 155-мм. Дальнобойность составляет от 24,7 до 40 километров в зависимости от типа используемого боеприпаса. Для контрбатарейной борьбы российская сторона использует дальнобойные орудия. Максимальная дальность стрельбы "Гиацинта-Б" такая же, как и у М777, зависит от типа снаряда, который используется артиллеристами. По открытым источникам, эта характеристика российского 152-миллиметрового орудия составляет от 28,5 км до 40 км.

https://ria.ru/20221030/voennye-1827900029.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, технологии, украина, сша, донецк, россия, донецкая народная республика, министерство обороны сша, киев